中共中央政治局委员马兴瑞遭双开　被指大搞家族腐败 权色交易

新华社报道，经中共中央批准，中央纪委国家监委对马兴瑞严重违纪违法问题立案审查调查。6月30日，中共中央政治局会议审议并通过中共中央纪律检查委员会《关于马兴瑞问题审查结果和处理意见的报告》。

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严重违反政治纪律和规矩

通报指出，经查，马兴瑞丧失理想信念和政治立场，背弃党的宗旨和初心使命，严重违反政治纪律和政治规矩，履行全面从严治党主体责任不力，对身边工作人员严重违纪违法和涉嫌犯罪问题纵容失察失管，造成不良影响；严重违反组织纪律，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益，本人及亲友违规为他人安排工作；严重违反廉洁纪律，违规收受礼品、礼金，帮助亲属低价购房，搞权色、钱色交易，纵容放任亲属利用其职务影响谋取巨额利益，大搞家族腐败；将公权力异化为谋取个人私利的工具，利用职务便利为他人在企业经营、工程承揽、职务提拔等方面谋取利益，本人或伙同亲属、特定关系人非法收受巨额财物。

马兴瑞完全背离党性原则，严重违背党中央对高级干部提出的政治要求，其行为严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质极其严重，影响极其恶劣。依据有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予马兴瑞开除党籍处分，由国家监委给予其开除公职处分，终止其党的二十大代表资格，收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。给予其开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

曾任广东省长

66岁的马兴瑞，山东人，长期深耕军工及航天系统，曾任中国航天科技集团公司总经理丶国家工业和信息化部副部长、国家航天局局长、国家原子能机构主任、国防科技工业局局长等职，曾参与领导多个知名航天项目，包括担任「神舟七号」载人飞船副总指挥、中国新一代运载火箭工程总指挥、探月工程总指挥等。



2013年11月，马兴瑞调赴广东，历任中共广东省委副书记、政法委书记、深圳市委书记及广东省省长等职。



2021年12月，马兴瑞升任新疆维吾尔自治区党委书记，并于2022年10月中共20大晋升为中央政治局委员。



去年7月，马兴瑞突然卸任新疆书记，官方当时通报他「另有任用」，但一直没公布新职务，去年11月底起缺席多场活动。今年4月，官方正式通报马兴瑞被查。