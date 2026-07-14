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见义勇为︱湖南汉当街施暴女子 69岁翁救人遭咬甩鼻吞落肚

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更新时间：10:56 2026-07-14 HKT
发布时间：10:56 2026-07-14 HKT

湖南有69岁村民阻止一名男子，当街对一名女子施暴，老伯压制暴徒时为防对方逃走，即使被咬甩鼻子吞落肚仍不松手，直至其他民众赶来应援，制服暴徒。老伯事后缝了115针，目前仍要继续施手术修复鼻子。

伤口缝115针

今年4月湖南郴州曾家村一名纹身汉闯入村内闹事，对一名女子行凶，掐住其颈部。69岁村民曾凡林见状上前制上，与暴徒搏斗，期间暴徒将曾凡林的鼻子咬脱并吞落肚，曾凡林忍痛不松手，继续按著暴徒，直至其他村民闻声前来协助制服男子，随后警方赶抵现场拘捕男子。

湖南69岁曾凡林为制服暴徒被咬甩鼻，要从头部取皮肤移植。嘉禾融媒
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湖南69岁曾凡林为制服暴徒被咬甩鼻。风芒新闻
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湖南69岁曾凡林为制服暴徒被咬甩鼻。风芒新闻
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曾凡林受访时表示，「起初没感觉到，后来别人说，你鼻子不见了」，他听闻后伸手触摸，才发现鼻子几乎完全缺失，随后伤口疼痛加剧并持续出血，他形容「到医院时，疼得快没有意识了」。

经检查，曾凡林鼻头与鼻翼大部分软组织缺损，伤势复杂、修复难度高。郴州市第一人民医院已为其拟定详细治疗方案，目前已完成第二期手术，两边鼻翼已做出来，完整康复周期预计需时半年。

曾凡林介绍，目前他每周去医院输液2次。目前鼻子呼吸正常，也不痛了。但由于恢复鼻子是将头部其他部位的皮肤移植到鼻子上，需要在相应部位安装皮肤扩张器以便取皮，安装了扩张器的地方会鼓起来并有疼痛，「头上闷痛闷痛的，一天睡两三个小时。」医疗费由当地有关部门提供帮助。

曾凡林近日获中共中央政法委评为见义勇为勇士。

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