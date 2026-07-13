李强召开经济形势座谈会 「胖东来」创始人于东来获邀发言成焦点

国务院总理李强今日（13日）召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见。其中一名发言的企业代表是近年经常成为舆论焦点的连锁超市集团「胖东来」创始人于东来。

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新华社报道，在听取专家和企业家发言后，李强说，今年以来，各地区各部门克服各种不利因素，努力促进经济持续向好。要全面客观认识当前经济形势，既肯定取得的成绩，又清醒看到存在的问题，对经济运行中出现的新变化新动向。

李强还说，要做好稳就业稳企业工作，实施好稳岗扩容提质行动，积极拓展新职业新岗位，确保就业大局稳定。要及时回应企业关切，持续优化营商环境，注重用改革的办法激发市场活力，支持企业更好发展。

他希望广大企业家坚定发展信心，深入挖掘需求升级和产业升级机遇，持续做强实体经济，为稳就业促发展多作贡献。希望专家学者发挥专业优势，加强战略性前瞻性研究，多提建设性意见。

60岁的于东来早年辍学谋生，历经负债等挫折，1995年筹钱开设小店，秉持「用真品，换真心」经营理念，深受消费者欢迎。他拒绝全国扩张、不上市，深耕河南零售，且坚持员工优先，推出超长假期与高薪福利，被网民誉为良心老板。