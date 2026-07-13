低俗婚闹︱云南伴娘遭兜头敲蛋泼面粉 警方：玩乐没掌握好分寸｜有片

结婚本是人生喜庆大事，但「低俗婚闹」却常让喜事沦为闹剧。7月12日，网络流传一段拍摄于云南昭通市昭阳区的婚礼迎亲影片。影片中，两名身穿白色礼服的伴娘遭到多名亲友围堵「婚闹」，现场场面引发强烈争议。

「当事人无恶意或故意伤害的意图」

云南近期现婚闹，伴娘几乎被欺凌。搜狐新闻&通天书生诸葛卧龙@微博

云南近期现婚闹，伴娘几乎被欺凌。搜狐新闻&通天书生诸葛卧龙@微博

云南近期现婚闹，伴娘几乎被欺凌。搜狐新闻&通天书生诸葛卧龙@微博

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影片画面显示，多名男子手持面粉，反复朝两名伴娘的头部和身上扬撒；期间更有人手拿生鸡蛋，直接在伴娘头顶磕碎，导致蛋液顺著头发和礼服不断流淌。同时，还有人向她们头部喷射彩带。两名伴娘被人群包围、无处躲避，只能伸手遮挡面部，全身沾满蛋液与面粉，显得十分狼狈。

影片曝光后，随即点燃网民怒火，纷纷留言严厉谴责。不少人直斥婚闹者素质低下，「物以类聚，新郎平时肯定也不怎么样」、「平常绝对不是懂得尊重人的人，如果当地都这样，那风气真的差透了」；也有人为伴娘感到不值，表示「伴娘脾气真好，敢这样对我绝对直接赏耳光」、「简直可以请仇人去当伴娘了」。此外，更有网民促请执法部门介入。

昭通市公安局昭阳分局太平派出所值班工作人员周一（13日）回应，认为这类行为多属于当地部分人群在婚礼上「闹热闹」的习俗，当事人主观上并无恶意或故意伤害的意图，只是在玩乐时未能掌握好分寸，导致场面较为严重。

警方后来补充，表示此事的后续处理将取决于两名伴娘本人。如果她们认为自身的人身或人格权益受到侵害，可前往派出所报警登记，警方将根据当事人的诉求介入调解与处置。