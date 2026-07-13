山西挖眼案｜受害者小斌斌苦读成学霸 撰文鼓励彷徨者别怕黑

「黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。」曾轰动全国的「山西挖眼案」受害男孩郭斌，在今年残疾人高考以721分高分（满分800分）荣膺医学类全国第一，引起海内外关注。他上周五（10日）在《人民日报》发文，谈自己奋斗经历，感谢社会各界关心帮忙，并以已故诗人顾城的名句，勉励「正在彷徨、颓丧的人」，别怕眼前的黑。

怕连开窗的勇气都没有

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2013年8月24日，只有6岁小斌斌在家门口玩耍时，被他人诱骗至野外残忍挖去双眼。父母找到时，他满身血迹、气息奄奄。经全力抢救，郭斌保住了性命，却永远失去光明。

意外夺走孩子对未来的想像

现年19岁的郭斌本月10日在《人民日报》评论版撰文，形容「那场意外夺走的不只是视力，更是一个孩子对未来的想像。」在最灰暗的日子里，「我把自己裹成一个『茧』，拒绝任何陌生人靠近。」直至他来到武汉市盲童学校，班主任张老师那个温暖和有力的拥抱，「教会我，黑暗并不可怕，怕的是连开窗的勇气都没有。」

他感谢社会无数爱心的接力与支撑：教育部门全程免除学杂费、书本费，每月发放生活补助；学校安置家人就业，爸爸做保安、妈妈当生活教师，姐姐也能在本地上学；还有许多爱心基金联系我，持续资助我的学习开销……

就是因为这些支持，令郭斌不敢轻言放弃。他忆述刚学盲文时，无从下手，但日复一日地学习，后来不仅能熟读盲文，还可以熟练书写。到了中学，英语单词量骤增，他便每天再多花2小时背诵巩固；看不到数理化的图示和推导，就在脑中重建空间关系和运算步骤；上解剖学课，就反复触摸模型，一点点记住人体结构组织……

「困难来了，只管接住它、消化它，所有苦涩终会变为成长的底气。」郭斌最后勉励「那些我认识或不认识的，正在彷徨、颓丧的人」，「别怕眼前的黑，只要心里有光，咱们一定能走出属于自己的光明大道。」