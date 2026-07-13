Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天才文学少女︱蒋方舟遭中国人民大学撤销硕士学位 微博发帖道歉：接受处理

即时中国
更新时间：21:25 2026-07-13 HKT
发布时间：19:51 2026-07-13 HKT

新华社报道，近日网上出现关于中国人民大学文学院2019届硕士毕业生蒋方舟学位论文涉嫌学术不端的新线索。中国人民大学13日晚发布情况通报，经调查认定蒋方舟构成学术不端行为，决定撤销其硕士学位。随后，蒋方舟在微博发帖写道，「本人接受人大校方对此事的处理。因此事被惊扰并失望的读者，我致以歉意。对我的老师为此事蒙受的处分，深致歉意」。

相关新闻：天才文学少女︱清华教授指蒋方舟论文抄袭 人民大学：注释不规范未涉学术不端

人民大学通报称，接到新线索后，学校高度重视，立即组建由多位校内外知名专家参与的调查组，通过文献溯源比对、依规问询、听取当事人申辩等，深入开展核查工作。

经核查，蒋方舟硕士学位论文有9处与境外某篇期刊论文存在文字重合，且相关内容未标注引用、未列明参考文献。依据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》《中华人民共和国学位法》的相关规定，学校认定蒋方舟构成学术不端行为，并决定撤销其硕士学位。

中国人民大学表示，学校将以此为鉴，持续深化学风建设，优化论文质量管理，夯实学术道德教育，坚决维护学术规范的严肃性和权威性。

最Hit
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
9小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
6小时前
天文台：南海北部低压区若发展为热带低气压 会评估是否在傍晚至明早发出一号戒备信号
01:06
天文台：将评估需否在今晚至明早发出一号戒备信号 料明日有大骤雨及狂风雷暴
社会
10小时前
中年好声音4｜大热尤淑情遭疯狂人身攻击  网民数3宗罪缺观众缘？  周国丰批洒狗血获赞
01:06
中年好声音4｜大热尤淑情遭疯狂人身攻击  网民数3宗罪缺观众缘？  周国丰批洒狗血获赞
影视圈
6小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
世界杯2026︱莲香楼搞VIP八人套餐 索价$3888包16款点心 网民嘲智商税
01:31
世界杯2026︱莲香楼搞VIP八人套餐 索价$3888 网民嘲智商税 负责人咁解释
社会
4小时前
公屋户搬迁1物震惊街坊？被指「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
公屋户搬迁街坊见1物震惊：「公屋富户」 网民不以为然：想睇你点举报佢
生活百科
7小时前
网上求带「漏低衫裤」回港 网民踢爆衣物惊藏「运毒魔爪」 好心人提醒：老窦叫都唔好制｜Juicy叮
网上求带「漏低衫裤」回港 网民踢爆衣物惊藏「运毒魔爪」 好心人提醒：老窦叫都唔好制｜Juicy叮
时事热话
6小时前
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
01:17
旺角星际城市绿帽男推撞情侣逼道歉：𨅬啦 据悉为消防员涉普通袭击被捕
突发
12小时前
屯门蓝地石矿区。资料图片
屯门29岁男踩越野电单车不适晕倒 堕15米深斜坡 昏迷送院亡
突发
11小时前