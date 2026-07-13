天才文学少女︱中国人民大学决定撤销蒋方舟硕士学位 校方：接到新线索

新华社报道，近日网上出现关于中国人民大学文学院2019届硕士毕业生蒋方舟学位论文涉嫌学术不端的新线索。中国人民大学13日晚发布情况通报，经调查认定蒋方舟构成学术不端行为，决定撤销其硕士学位。随后，蒋方舟在微博发帖写道，「本人接受人大校方对此事的处理。因此事被惊扰并失望的读者，我致以歉意。对我的老师为此事蒙受的处分，深致歉意」。

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人民大学通报称，接到新线索后，学校高度重视，立即组建由多位校内外知名专家参与的调查组，通过文献溯源比对、依规问询、听取当事人申辩等，深入开展核查工作。

经核查，蒋方舟硕士学位论文有9处与境外某篇期刊论文存在文字重合，且相关内容未标注引用、未列明参考文献。依据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》《中华人民共和国学位法》的相关规定，学校认定蒋方舟构成学术不端行为，并决定撤销其硕士学位。

中国人民大学表示，学校将以此为鉴，持续深化学风建设，优化论文质量管理，夯实学术道德教育，坚决维护学术规范的严肃性和权威性。