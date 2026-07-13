急性肝衰竭︱福建男食凉伴青瓜险死　医生解密：遇此情况比砒霜更毒

许多人喜爱进食青瓜，尤其将其制作成凉拌或沙律。然而，若误食变质或异常发苦的青瓜，随时会令其变成「夺命炸弹」。



内地媒体上月报道，福建省福州市一名男子，在进食自家种植且带有强烈苦味的半条青瓜后，一小时内便出现严重的身体不适，感到剧烈恶心、呕吐、腹痛及腹泻等症状。男子送送院后确诊为「葫芦素」中毒，并已引发严重的急性肝衰竭。

食后一小时即不适

福建省第二人民医院的医学专家解释，青瓜等植物在遭受昆虫叮咬、恶劣生长环境刺激或发生基因突变时，会自我防御并大量合成「葫芦素B」（Cucurbitacin B）。

这是一种高毒性的化合物，其急性毒性甚至强于部分砒霜类物质。由于该毒素极为耐热，常规的加热烹饪方式根本无法将其破坏。一旦误食，毒素会强烈刺激人体的胃肠道黏膜，并直接损害肝脏细胞，严重时足以引发急性多器官衰竭而导致死亡。



因此，市民在选购青瓜时，应挑选颜色鲜绿、气味清香且无酸腐异味者。在食用前，务必切除青瓜两端的蒂头，并用舌尖轻舔断面进行测试；若发现苦味极其浓烈，则整根青瓜均应立即丢弃，绝不可抱有侥幸心理，因为葫芦素无法通过削皮或清洗等日常处理方式去除。

用舌头试味尝苦即弃

除了青瓜之外，葫芦、南瓜（倭瓜）等葫芦科果蔬，在异常生长情况下同样存在蓄积葫芦素的类似风险。市民一旦在食用这类蔬菜时尝到明显的苦涩味，并于餐后出现恶心、呕吐、腹痛或腹泻等征状，必须高度警惕葫芦素中毒的可能性，并立即携带涉事食物样本及时就医。