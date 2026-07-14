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无价宝︱安徽男执屋发现数十年旧饭桌 竟为清代「贡元」功名牌匾

即时中国
更新时间：19:00 2026-07-14 HKT
发布时间：19:00 2026-07-14 HKT

寻常百姓家随时暗藏无价珍宝！内地一名男子近日整理家中杂物时，赫然发现一家人日常用膳、使用了数十年的厚实木饭桌，其真身竟是一块拥有过百年历史的清代科举「贡元」功名牌匾。该男子表示，此乃祖辈流传下来的珍贵文物，未来将聘请专家进行修复并妥善保存，作为家族传承的历史见证，绝不会考虑出售。

抹去尘埃惊现清代款识

综合内地媒体报道，该名男子近日在整理祖辈（太爷爷）留下的遗物时，仔细端详家中一张沿用数十年的木制饭桌。由于木板极为厚实坚固，长辈多年来一直将其当作普通餐桌使用及摆放杂物。未料男子抹去尘埃并仔细查看后，竟发现木板上隐约刻有「贡元」二字及清代款识。经考究，研判该木板为清代提督学政颁发予优秀生员的功名牌匾，距今已有上百年历史。

挖出祖先光荣学霸身分

据历史记载，「贡元」是中国古代科举制度中对「贡生」的尊称。清代地方学政会从优秀的秀才中，选拔顶尖人才推荐进入京师国子监深造，寓意将人才「贡献」给朝廷。这些贡生无须经过乡试及会试即可取得做官资格，日后可获朝廷派任县丞等地方官职。因此，获官方颁发「贡元」牌匾不仅代表个人极高的学术成就，更是整个家族的无上荣耀，昔日通常会高悬于宗祠显要位置。

决心修复不作转卖

面对这份意外的「家族荣耀」，男子表示已决定寻求专业人士，仅针对牌匾表面的漆面及局部破损进行简单修复，尽量保留其百年历史原貌，不做过度翻新。他强调，这块牌匾承载著家族厚重的历史与科举文化，意义非凡，绝对不会转卖。此外，随着内地新修订的《文物保护法》实施，依法继承的祖传文物属私人合法财产，男子的收藏举动既符合国家法规，亦让这件百年珍宝得以世代传承。
 

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