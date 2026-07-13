HAMA-SUSHI︱江苏分店女客为女童枱上锉脚甲 网民：比带宠物进餐厅还脏︱有片

中港近日常爆发宠物友好食肆争议，担心狗只污染餐具及环境，但人类同样会在食肆做出匪夷所思的离谱行为。江苏便有女子在寿司店内，为幼龄女童在餐桌上锉脚甲，恶心程度爆表。

店方：已消毒处理

网络流传一条有关江苏扬州某滨寿司（Hama-sushi）的影片，片中有食客看到斜对面，一名女子赤脚盘坐于「卡位」上，旁边则有一名约4、5岁的女童，女童一只鞋直接放在座位上。

女子在寿司店的餐桌上为女童锉趾甲，行为令人恶心。

女子在寿司店的餐桌上为女童锉趾甲，行为令人恶心。

女童侧身将右脚放上餐枱，女子则低头为女童用指甲锉修理脚甲。拍片者指女童的趾甲及皮屑，飞到公众共用的酱油瓶上，令人恶心。



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涉事门店职员向大风新闻承认，事件发生于12日，当晚门店收到多个投诉，在涉事食客用餐完毕后，已将该座位及周边区域消毒处理，所用餐具也按规定处理。

网民纷纷批评涉事女子，「是不是可以找她赔偿损失」」、「又是滨寿司 真倒霉」、「这种人是缺心眼」、「打什么码，没准儿人家真的想火一把」、「你不起诉这只动物 我将终身不吃滨寿司」、「比带宠物进餐厅还脏」。