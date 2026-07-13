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极端天气｜河北宽城暴雨 道路被水浸多车被冲走村民被困屋顶｜有片

即时中国
更新时间：17:00 2026-07-13 HKT
发布时间：17:30 2026-07-13 HKT

台风「巴威」虽然北上减弱，但其惊人的「远距离水汽输送」却隔空重创千里之外的河北省。河北承德市宽城满族自治县自昨日（12日）起遭遇极端强降雨袭击，当地气象部门连发暴雨及地质灾害红色预警。暴雨引发历史罕见的严重洪涝与山洪，部分区域积水深达4米甚至淹没平房屋顶，多辆私家车连人带车被滚滚洪流冲走，4个乡镇共9个村庄交通全面中断，逾1,800名村民出行受阻。由于断水断电，宽城应急管理局的通讯网络更一度完全瘫痪。

汽车如玩具般冲走 见击者：车上有人

综合内媒报道，强降雨自昨日持续至深夜，多名村民目测最深水位高达4米，已完全没过一楼平房的屋顶。有文笔峰小区的居民胡女士惊恐忆述，突然暴涨的洪流流速极快，水深近一米时便将大量停泊在路边的私家车如落叶般冲走，「有些车上甚至还有被困的人」。

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从网上标注「河北承德暴雨」的影片可见，马路已变成急流，黄泥色的激流中大量的汽车如玩具般重叠在一起被冲走，非常骇人。

由于洪水暴涨，大批居民被迫爬上房顶高声呼救。当局连夜派出多艘橡皮艇进村搜救，冒雨将受困群众转移至当地学校安置。

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大水今晨已退街头堆满淤泥 

今日（13日）上午，宽城县城积水已陆续退去，但瀑河水位依然偏高、水流湍急。宽城县政府证实，由于全县大面积停水停电，应急管理局因断电导致座机通讯完全中断，各村财产损失正加紧统计。目前，受影响群众已全部安全转移，早前失联的村庄亦已重新取得联系。当地政府已动员大批志愿者进行街面清淤及垃圾清理，全力协助市民恢复正常生活。

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