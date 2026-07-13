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宠物意外︱浙江半月大少主遭呷醋狗咬破头 9岁童险遭猫踢盲

即时中国
更新时间：16:45 2026-07-13 HKT
发布时间：16:45 2026-07-13 HKT

内地多处出现狗主放任宠物在公共饮水机喝水，激起民情不满。即使宠物在家中，仍然可能发生安全事故，浙江近日便接连发生两宗婴幼童被家中宠物狗宠物猫伤害事件。

趁少主人睡发动攻击

据「FM93交通之声」报道，日前有年轻夫妇抱著一名婴儿到浙江中西医结合医院（杭州市红十字会医院）急诊犬伤门诊，指17日大的婴儿，被饲养多年的家犬，趁少主人睡著时咬伤。

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急诊犬伤门诊副主任胡伟琦表示，新生儿头顶有2厘米乘3厘米的伤口，属Ⅲ级暴露，立即给予相应预防处理，目前恢复良好。家人已经将伤人的狗狗送走。

胡伟琦相信，伤人的宠物犬是因主人的注意力全部转移至新生儿，产生强烈嫉妒心理才发起攻击。

另一宗宠物事故，是当地有9岁男童和家中猫咪玩耍时，男童伸手抓躲进衣柜的猫咪时，被受惊的猫咪后腿一蹬踢中眼，家长送医后，确定是结膜裂伤，眼表破损严重，险些伤及角膜、损伤视力。

饲养宠物常见盲点有：

1.宠物打过疫苗，孩子受伤不用打针
2.家养的宠物很乖，不会攻击人
3.伤口很小，就没有大碍

胡伟琦提醒，即便宠物每年接种狂犬病疫苗，依然会出现情绪性伤人行为，且伤口存在狂犬病毒、细菌感染、破伤风感染等多重风险，绝对不能掉以轻心，如被宠物咬伤、抓伤应该：

1.即刻隔离，停止接触
2.肥皂水+流动清水交替规范冲洗伤口15分钟
3.2小时内尽快前往犬伤门诊就诊

 

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