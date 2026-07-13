世界人工智能大会︱习近平将南下上海 出席开幕式并发表主旨讲话

中国外交部宣布，国家主席习近平将出席本周五起在上海举行的世界人工智能大会开幕式并发表主旨讲话。

外交部发言人林剑在例行记者会上宣布，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。习近平主席将出席大会开幕式并发表主旨讲话。

泰国总理阿努廷。 路透社

泰总理阿努廷周四访华5天将出席大会

中国外交部发言人林剑今日（13日）宣布，泰国总理阿努廷将应邀于7月16日至20日来华出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议，并对中国进行正式访问。习近平主席将会见阿努廷总理。

林剑表示，中泰两国是好邻居、好朋友、好亲戚、好伙伴。去年中泰建交50周年之际，哇集拉隆功国王应邀对中国进行国事访问。习近平主席同他就推进中泰命运共同体建设达成重要共识，开启中泰关系下一个「金色五十年」。

林剑表示，面对变乱交织的国际形势，中方期待通过此访弘扬「中泰一家亲」传统情谊，深化全面战略合作，推动中泰命运共同体建设取得新成果，助力各自国家现代化，为地区和平稳定与发展繁荣注入更多正能量。