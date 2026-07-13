深圳地铁︱广告色彩强烈饱和式轰炸 乘客批视觉虐待损城市形象

深圳网民近日热议深圳地铁部份车站及车厢，同一品牌广告过度密集舖展，且普遍用色强烈，令路过的乘客避无可避被迫看到，批评此类宣传手法，粗暴低俗，构成精神污染。事件更成为网络热话。

后海地铁站成重灾区

据《南方日报》报道及网民消息，较多人诟病有广告疲劳的是后海（后海）地铁站。在11号线换乘2号线的通道，通道墙面、转角位置连续铺设大红色的辣条广告，造成大面积呈现，乘客必被广告包围，视觉避无可避遭到色彩强烈的广告冲击。

有网民批评，后海站周边有深圳湾万象城、海岸城等高级商场、商厦，呈现出深圳挤身国际先进城市的一面，但地铁站内这种饱和式广告投放，反予人粗野、低级的感觉，与地面的深圳湾核心片区形成高低级反差，为外籍乘客带来不佳体验。

不少网友发现，在车公庙、高新园等早晚高峰极其拥挤的核心通勤枢纽，同样充斥著这类高密度的撞色广告。甚至连作为城市对外重要窗口的深圳北站，旅客出站时也要「硬食」这些单一、视觉冲击大的大面积广告，造成的视觉疲劳。

对于民众不满深圳地铁出现上述令人窒息的广告，中山大学传播与设计学院教授冯原解释：「公众进入地铁站，从长廊走向扶梯，这是一个高度封闭、缺乏选择性的空间。」广告商正是看中了这种「无处可逃」的空间特质，受众在狭长、拥挤的地铁通道里，被迫交出视觉选择权，成为被强制投放的「靶子」。

网民批暴发户式审美

冯原指，以认知科学角度分析，这种「硬塞式」的视觉「轰炸」，是对大众认知的一种底层算计：「人类大脑在漫长的进化中，对强烈的视觉刺激会产生最原始的情绪反应——要么趋近，要么逃避。」

冯原指，这类广告手法在商业曝光上是「高效」的，但品牌同时放弃了创意互动、情感共鸣等更高级的沟通方式，隐性消耗了公众在通勤路上的情绪价值。

网民大有同感的指，「太刺眼了，看著难受 ，广告效果适得其反」、「审美霸凌」、「美育教育任重道远」、「触发逆反心理了」、「看看塘朗地铁站 全是生牛肉照片」、「真的丑爆了」、「暴发户审美」。