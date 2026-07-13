广西洪灾｜横州茉莉花产量锐减价格飙升四倍 或影响瑞幸咖啡等企业材料供应

受到台风「美莎克」及六蓝水库溃坝带来的持续强降雨影响，「世界茉莉之都」广西横州市遭遇严重洪涝，当地近18万亩的核心茉莉花种植基地大面积被淹，导致茉莉鲜花面临绝收，价格在短短数日之内坐上「过山车」，疯狂飙升近四倍，直逼每公斤100元人民币（下同）的历史高位！



由于横州茉莉花产量占全国八成以上，更是霸王茶姬、瑞幸咖啡及茉莉奶白等知名茶饮品牌的专属原料产区，是次严重产量危机已引发全网对新兴奶茶业供应链短缺的强烈担忧。

瑞幸、霸王茶姬多牌调物资驰援

综合内媒报道，横州素有「全球最大茉莉花生产基地」美誉，全球每10朵茉莉花就有6朵产自此地，年产值超百亿元。眼下正值茉莉花产量最高、品质最优的「伏花」黄金采收期，惟决堤洪水导致校椅镇、云表镇等核心产地一片汪洋。种花大户李先生无奈表示，地势低洼的花田已被浊流吞没，下半年收成几近化为乌有。

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受产量锐减及恐慌抢购影响，茉莉鲜花价格迅速反弹。7月初洪灾前，花价每公斤仅约26至36元，至昨日（12日）横州开市价已飙升至每公斤80元，最高成交价更冲上每公斤100元，价格暴涨数倍。不少地势较高、未完全受淹的花农纷纷暂停清理淤泥，争分夺秒抢摘仅剩的鲜花售予市场。

专家下田指导花农自救

由于新式茶饮的核心茉莉茶底高度依赖横州供给，灾情发生后，瑞幸咖啡、霸王茶姬、蜜雪冰城等多家品牌已第一时间发起捐赠，驰援广西抗洪。

针对花田受损，横州市茉莉花产业服务中心高级农艺师马进森指出，茉莉花植株在洪水浸泡下通常最多可存活7天。目前当局已紧急派出技术人员深入田间，指导花农为水退后的植株进行清洗叶片、修剪坏死枝条、消杀防病及松土施肥等复产工作，承诺将尽最大努力帮助花农渡过难关，力保下半年产业生机。