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2030年禁售燃油新车 海南省成全国首例

即时中国
更新时间：15:22 2026-07-13 HKT
发布时间：15:22 2026-07-13 HKT

根据海南省政府发布的「十五五」（2026至2030年）相关规划，海南省将平稳推进2030年全境禁售燃油新车。由于其他省区尚未制定禁售燃油新车的目标，这将使海南省成为中国首个不再出售燃油新车的省区。

海南省日前发布「『十五五』海南国家生态文明试验区规划（美丽海南建设『十五五』规划）」，提出上述目标。规划并提出，到2030年「十五五」规划结束时，海南全省汽车当中的新能源汽车比重，将从2025年的23.75%提升至45%。

规划还提到，到2030年，海南全省公共服务和社会营运车辆（例如公共巴士、出租车等）的新增或更换车辆（不含特殊用途车辆），以及私人用车新增或更换车辆，新能源汽车比重都将提升至100%，且车桩比（新能源汽车与充电桩的比例）将保持在2.5比1以下。

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