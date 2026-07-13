中国基金业之父︱经济学家王连洲87岁逝世 曾领导起草三部金融法律

中国知名经济学家、有「基金业之父」之称的王连洲逝世，享年87岁。

据《上海证券报》13日消息，王连洲于7月12日因病离世，享年87岁。王连洲家人于7月13日发布讣告，将于7月16日举行遗体告别仪式。

公开资讯显示，王连洲，被业内誉为「基金业之父」，曾担任中国《信托法》、《证券法》和《基金法》三部重要的行业金融法律法规的起草工作小组组长。

王连洲1983年调任全国人大财经委员会，先后担任办公室财金组副组长、组长，办公室副主任，经济法室副主任，研究室正局级巡视员等职。

王连洲于中国资本市场建立初期，积极推动资本市场的立法建制，其在推动资本市场的健康发展过程中曾起到重要作用，著重研究宏观经济问题，计划与市场关系问题，企业财产制度问题，非国有企业问题等。