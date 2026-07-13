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世界杯2026｜中国球证结束全部执法工作 亚足协仅余两人留任

即时中国
更新时间：15:00 2026-07-13 HKT
发布时间：15:00 2026-07-13 HKT

随着2026美加墨世界杯进入尾声，中国裁判（球证）团亦正式光荣谢幕！据新华社及外媒今日（13日）证实，国际足协（FIFA）已确定世界杯准决赛至决赛的裁判员名单，三名中国籍裁判马宁、傅明及周飞并不在列，意味着他们已圆满完成本届赛事的全部执法任务。

中国裁判组创造多项纪录

47岁的中国「金哨」马宁今日在社交平台发表动情视频告别世界杯，感性表示：「我用了20年证明了坚持的意义。47岁，很多人说太晚了，但我始终相信，只要信念在，就能把不可能变成可能。」

曾被球迷调侃为「卡牌大师」的马宁，在告别视频中特别感谢球迷的理性与包容，令他看到中国足球最可爱的一面。

在今届赛事中，马宁共担任了1场主裁判和3场第四官员，更与周飞携手执法了德国对巴拉圭的32强赛，完成中国裁判在世界杯淘汰赛阶段的「处子秀」。

相关新闻：世界杯2026︱中国球证将首次参加世界杯淘汰赛执法工作

本届世界杯，中国裁判组创造了多项里程碑式纪录。马宁继2022年卡塔尔世界杯后，成为中国首位连续两届入选世界杯名单的国际主裁判；周飞成为首位在世界杯场上执法的中国助理裁判，而傅明则是首位担任视频助理裁判（VAR）的中国裁判。

三人曾在厄瓜多尔对阵库拉索的小组赛中同场执勤，创造了世界杯历史上首次由单一国家裁判包揽主裁、边裁及VAR三大核心执法岗位的纪录。

目前，亚洲足协（亚洲足球联盟）在册裁判中仅余澳洲籍法加尼及约旦籍马哈德迈保留执法资格，但中国裁判组出色的发挥已获国际足协高度认可，为国内裁判专业化、国际化建设树立了全新标杆。

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