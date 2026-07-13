博士生论文证抄袭仍获聘 安徽大学：正覆核若查实不予录用

内地高等教育界爆出极具争议的学术造假风波。一名来自中国人民大学的博士研究生，早前被核心学术期刊揭发其论文「逐字翻译」抄袭外国硕士论文，构成严重学术不端并遭撤稿。然而在被撤稿仅两星期后，该名博士生竟赫然出现在「安徽大学」教学科研岗位的拟录用名单上，事件瞬间引发学术圈及全网强烈质疑。安徽大学今日（13日）紧急发布通报，表示正依规严肃覆核，若查实学术不端将坚决不予录用。

博士论文逐字翻译抄袭被撤稿

涉事者为中国人民大学比较文学与世界文学专业的博士研究生惠某某。今年6月，核心期刊《戏剧艺术》发表严正声明，指接获举报并经第三方专家独立鉴定，确认惠某某发表于该刊的论文，其主体内容及观点表述，竟是「逐字翻译」抄袭自一名海外学者2012年的英文硕士论文，且全无标注引用。惠某某承认学术失范并致歉，期刊随即撤销该论文。

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然而令人震惊的是，7月6日，安徽大学人事处发布《2026年拟录用人员名单公示》，惠某某的名字竟高悬于文学院教学科研岗的拟聘名单上，惹来外界炮轰校方招录审核存在严重漏洞。

校方急通报启动调查：对师德师风零容忍

面对排山倒海的舆论压力，安徽大学的录用名单网页一度无法访问。安徽大学今日（13日）发表官方情况说明，强调校方在招聘公示期间接到对惠某某的实名举报，对此高度重视。校方重申对师德师风问题始终保持「零容忍」态度，目前正依规严肃覆核事件，若查实举报内容，将依规不予录用，以捍卫学术公正。