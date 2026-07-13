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宠物友好︱狗主放任爱犬用公众饮水机 深圳重庆等多地回应

即时中国
更新时间：12:45 2026-07-13 HKT
发布时间：12:45 2026-07-13 HKT

内地多地接连有狗主到公园遛狗时，放任爱犬使用公共直饮水机，惹来其他民众不满，认为影响卫生。深圳、成都、重庆等地的官方也就此回应。

宠物友好最大敌人是宠物主

据法治网报道，针对四川成都市民反映「江安拾光公园的直饮水经常看见宠物狗含著喝水」情况，成都市温江区水务局10日于「问政四川」上回应，指已组织维运企业对直饮水设施进行全部消毒，并督促加强巡查，同时沟通属地镇街，由社区和志愿者做好文明劝导，确保市民正确使用直饮水设施。

民众希望在公园增设宠物专用的饮水设备，减少争议。
民众希望在公园增设宠物专用的饮水设备，减少争议。

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重庆也有民众发片，指有狗主抱著宠物犬在一个广场的饮水台上喝水。据《新京报》消息，涉事地点为重庆市云阳县群益广场。

云阳县住建委回应，公园管理所已对该处直饮水设施进行消杀处理，后续将加强巡查监管并增设相关警示标识。

深圳广电集团「第一现场」6月5日报道，深圳一公园饮水处有女民众协助一只犬只攀上饮水台，反复伸舌舔舐水流，距离水龙头很近。

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目前，园方已将装置彻底消毒，并将水龙头全部更换。

依据《深圳市养犬管理条例》，公园属禁犬公共场所，放任宠物污染公共饮水设施，将面临行政处罚。

有媒体评论指，「社会对宠物的包容和关怀度是直线上升的：开放了宠物友好商场、餐厅，打造出宠物专属电梯，推出宠物托运服务……但另一方面，部分人的不文明养犬行为，却又一次次激化矛盾，压缩了文明养犬人的空间，让不养犬群体的接受度越来越低——『宠物友好』最大的敌人，有时恰是养宠人自己。」

 

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