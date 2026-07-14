《功夫女足》︱周星驰新作取景点变「圣地」 深圳体育中心爆红成打卡热点

周星驰新作《功夫女足》上映2日，全国票房已突破5亿元人民币，激活暑假档期。这出全部在深圳取景的电影，上映后带动片中出现的深圳市体育中心体育场、大鹏新区溪涌度假村海滨浴场等，成为网民近期热门打卡点。

上映首两日票房达5亿

据深圳新闻网报道，灯塔专业版资料显示，《功夫女足》11日上映，当天的票房逾过2.6亿元，次日票房稍稍回落仍然超过2.39亿元。



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《功夫女足》票房告捷，周星驰及《功夫女足》相关话题接连成为各大网上平台热搜，全网相关热搜话题累计超35个，全网阅读总量突破50亿次。

值得一提的是，《功夫女足》全片在深圳城市取景，相关短片播放量至今已逾千万次，热度持续升温，令电影中的多个拍摄成为网民打卡热点。

电影主要取景地点，分别是深圳市体育中心体育场、大鹏新区溪涌度假村海滨浴场等。

入场观众一眼认出深圳取景

深视新闻报道指，不少电影观众都发现，电影是在深圳取景，「太好认了」、「看完直接去打卡取景地」。



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深圳市民汪先生表示，周星驰过往的作品部部经典，新片自然不容错过。谈及影片全程在深圳取景拍摄，他忆起周星驰的《美人鱼》也曾在深圳取景，认为深圳拥有许多值得被镜头记录的美丽风光。

报道指，深圳打造「香港影视资源北上第一站」，《功夫女足》是深港文化共融、产业协同的积极成果。加上深圳原创出品电影《给阿嬷的情书》好评如潮，至今票房已超过19亿元。连续两部深圳出品的电影大获成功，正式宣告「深圳出品」成为精品影视制作的品牌保证。