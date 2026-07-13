沈阳暴雨｜台风巴威外围环流致灾 全市紧急停课停工停运 辽宁转移逾17万人｜有片

台风「巴威」北上虽已减弱为热带风暴，但其外围环流诱发的「空调外机效应」与致灾性大暴雨，却令千里之外的辽宁省沈阳市陷入历史性瘫痪。沈阳市气象台今日（13日）清晨接连发布暴雨红色预警信号。「沈阳暴雨」瞬间登陆微博热搜第一，市防汛抗旱指挥部随即将防汛应急响应提升至一级，并下令全市实施五停（停课、停工、停运、停产、停业）紧急避险措施，呼吁市民「非必要不出门」。

辽宁已转移超17万人

据央视新闻，截至目前，辽宁省共转移17万1412人，其中抚顺15万6933人、沈阳2587人、鞍山908人等。目前，转移人口工作仍在继续。

1小时降雨量高达74.4毫米

气象监测显示，自今日凌晨起沈阳遭遇特大暴雨轰炸，辽中区最大一小时降雨量高达74.4毫米，和平区及沈河区多处一小时内录得过百毫米降雨。暴雨导致全市交通大瘫痪，多处路段积水没顶，不符合通行条件。

相关新闻：台风巴威袭浙江︱孔乙己像被五花大绑 Q版鲁迅油伞遭没收︱有片

相关新闻：台风巴威︱杭州变天一片粉紫色 民众聚西湖争影「台风霞」

为确保安全，沈阳地铁9号线已于今早8时20分起全线停止运行，多条公交及客运路线被迫临时停运，部分地铁站出入口紧急关闭。同时，包括沈阳故宫在内的全市94家景区景点、早夜市今日全部暂停营业。

机关及企事业原则上居家办公

防汛指挥部今日发表最新通告，除保障城市基本运行的特殊行业外，全市中小学、幼稚园、校外培训机构即日起停止授课，在建工地一律停工，机关及企事业单位原则上实施居家办公，以减少外出。目前，沈阳市已组织应急、消防、公安等12个部门联合调度，全省四级共3,500多名防汛责任人全数到岗，于全城多个水浸黑点展开紧急抢险与排涝工作。