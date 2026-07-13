《生死时速》︱首尔机场大巴司机高速公路昏迷 中国女游客合力抢軚救20人获激赞

一场发生在韩国高速公路上的「生死时速」惊魂，全凭多名中国游客的沉著与勇气化险为夷。中韩社交平台昨日（12日）热传一则「中国游客在韩国大巴上合力救人」的贴文。事发于7月11日下午约4时半，一辆载有约20名乘客、由首尔市区开往仁川国际机场的6015号大巴，在高速公路上行驶途中，司机突然失去意识昏迷。千钧一发之际，车上多名中国女生挺身而出，默契配合抢控制軚盘、踩煞车，在高速车流中稳稳将大巴停在应急车道，随后更接力进行心肺复苏（CPR）及报警，成功拯救全车人免于车毁人亡的惨剧。

两女生一控軚盘一踩煞车

据亲历事件游客回忆，大巴当时已临近仁川机场，车身突然擦碰路基并猛烈震动，前排乘客随即惊呼「司机晕倒了！」。坐在司机后方第二排的孙女士立即冲向驾驶位握紧軚盘（方向盘），将失控大巴引向应急车道；另一名女生则配合踩下煞车并拉起手刹，成功将车停稳，避过了翻侧或被后方车辆撞上（追尾）的重大危机。

唯一懂韩语乘客报警

车辆停稳后，全车旅客随即展开生死救援。由于当时司机已失去呼吸和脉搏，多名乘客合力将他移至通道，轮流为其实施心肺复苏。懂韩语的孙女士随即报警求助，准确告知警方司机心脏骤停，要求急救人员携带血清及装备赶往现场。

大批韩国网民在得知这场惊险跨国救援后，纷纷涌入社交平台留言向这群勇敢的中国游客致敬，盛赞她们「在语言不通的异国，还能如此冷静、专业地应对，真的很了不起！」。

