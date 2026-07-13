Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台风巴威︱杭州变天一片粉紫色 民众聚西湖争影「台风霞」

即时中国
更新时间：10:35 2026-07-13 HKT
发布时间：10:35 2026-07-13 HKT

台风「巴威」12日在浙江登陆后已减弱为热带风暴，但其带来的暴雨今日仍影响大陆多地，估计有约百班航班要取消。而「巴威」登陆前，在杭州带来特异的「台风霞」现象，令天空呈现粉、紫色，吸引大量民众聚集在西湖观赏及拍照。

相关新闻：台风巴威｜减弱北上仍为多地带来暴雨 内地机场今拟取消约100架次航班 

相关新闻：台风巴威袭浙江︱孔乙己像被五花大绑 Q版鲁迅油伞遭没收︱有片

据网民分享，杭州在11日傍晚，「巴威」登陆前夕，出现漫天紫霞、粉霞的现象。大批民众也走到室外或在热门景点西湖拍照，并放到网上分享这场难得一见的天文奇观。

据内媒介绍，这次出现的粉红色、紫色的特异晚霞，俗称「台风霞」，主要是因台风外围会裹挟大量海洋细水汽、海盐微粒输送至高空，形成大范围薄云。黄昏阳光斜穿厚层大气，短波蓝紫光被大量散射过滤，穿透力更强的长波红粉色光铺满云层，造就了整片粉色天空。

澎湃新闻指出，这类粉霞常是台风临近的预兆，往往预示后续风雨强度较大。

 

最Hit
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
22小时前
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
时事热话
22小时前
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
大棋盘︱狗只入食肆争议引爆 政圈苦笑：明显高估狗主文明程度 尽快微调防政策「烂尾」
政情
3小时前
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
2026-07-12 10:00 HKT
中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP
中年好声音4丨10强名单出炉范子睿出局泪洒舞台 陈旭培大髀受伤痛到面容扭曲封MVP
影视圈
13小时前
莫雷拉跑完本周三谷战后将离港。
雷神告别战 外线马阵容强
马圈快讯
13小时前
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
影视圈
22小时前
郑秀文启德主场馆答谢会圆满落幕 极简无舞台设计显世界级视听实力
郑秀文启德主场馆答谢会圆满落幕 极简无舞台设计显世界级视听实力
社会
13小时前
九龙湾安德大厦残装户180万拍卖 低银行估价53%
九龙湾安德大厦残装户180万拍卖 低银行估价53%
笋盘推介
21小时前
曼谷酒吧大火至少27死63伤 多人厕所暂避遇难 疑断路器故障引起火警
曼谷酒吧大火至少27死63伤 中使馆：暂无发现中国公民遇难
即时国际
1小时前