台风巴威︱杭州变天一片粉紫色 民众聚西湖争影「台风霞」

台风「巴威」12日在浙江登陆后已减弱为热带风暴，但其带来的暴雨今日仍影响大陆多地，估计有约百班航班要取消。而「巴威」登陆前，在杭州带来特异的「台风霞」现象，令天空呈现粉、紫色，吸引大量民众聚集在西湖观赏及拍照。



相关新闻：台风巴威｜减弱北上仍为多地带来暴雨 内地机场今拟取消约100架次航班

相关新闻：台风巴威袭浙江︱孔乙己像被五花大绑 Q版鲁迅油伞遭没收︱有片

据网民分享，杭州在11日傍晚，「巴威」登陆前夕，出现漫天紫霞、粉霞的现象。大批民众也走到室外或在热门景点西湖拍照，并放到网上分享这场难得一见的天文奇观。

据内媒介绍，这次出现的粉红色、紫色的特异晚霞，俗称「台风霞」，主要是因台风外围会裹挟大量海洋细水汽、海盐微粒输送至高空，形成大范围薄云。黄昏阳光斜穿厚层大气，短波蓝紫光被大量散射过滤，穿透力更强的长波红粉色光铺满云层，造就了整片粉色天空。

澎湃新闻指出，这类粉霞常是台风临近的预兆，往往预示后续风雨强度较大。