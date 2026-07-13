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成都食安｜火锅店回收「口水油」熬制锅底出售 5被告分囚半年至5年罚款¥52.5万

即时中国
更新时间：10:45 2026-07-13 HKT
发布时间：10:45 2026-07-13 HKT

四川成都爆出令人作呕的重大食品安全丑闻。成都高新区人民法院日前审结一宗生产、销售有毒、有害食品罪案件，揭发当地一间火锅店在长达一年的时间内，公然回收顾客食用后的「口水油」锅底，过滤残渣及提炼熬制后，混合新油重新配制成锅底出售予消费者。法院最终依法判处涉案的5名被告6个月至5年不等的有期徒刑，并处罚金合共52.5万元人民币（下同），另责令该店支付民事公益赔偿金。

混新油重上桌一年销售逾25万

案情显示，自2024年3月至2025年3月期间，该餐饮店主要负责人王某某，授意并安排店长刘某、「打锅工」周某某及厨师李某某，将客人食用后的火锅废油回收，通过过滤残渣及提炼等工序，重新混入「新油」制成锅底。店长更安排另一员工徐某在周某某休假时「顶班」熬制。经查，该店在一年内销售「口水油」锅底，累计涉及金额25万6605多元。

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回收油严重可致癌。 示意图/抖音
回收油严重可致癌。 示意图/抖音

 

法官警告回收油严重可致癌

法院审理认为，5名被告在食品中掺入有毒、有害的非食品原料，情节严重，已构成生产、销售有毒、有害食品罪。法官严正指出，顾客食用后回收的火锅废油极不卫生，属于法律意义上的有毒、有害非食品原料，长期食用可能引发食物中毒甚至致癌。法院强调对危害食品安全犯罪采取「零容忍」态度，提醒食品经营者切勿为逐利忘却良知。

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