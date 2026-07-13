内地铁路上半年载客23.48亿人次 历史同期新高

内地铁路今年上半年累计运载旅客23.48亿人次、同比增长5%，创历史同期新高。

据澎湃新闻报道，国铁集团指，上半年，铁路客运能力供给精准高效，满足了春运和清明、五一、端午假期旅客出游需求，多项客运指标创出新高。5月1日全国铁路传送旅客2484.4万人次，创单日旅客传送量历史新高；中老铁路传送跨境旅客18.8万人次、同比增长25.9%，广深港高铁传送跨境旅客1696.2万人次、同比增长13.8%。

利用铁路12306售票和候补购票的巨量数据，动态分析旅客出行需求，及时在热门方向和区段增加运力，全国铁路日均安排开行旅客列车11468列，同比增加630列、增长5.8%。

此外，全国铁路传送外籍旅客1231.4万人次、同比增长33.6%。