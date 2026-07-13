台风巴威｜减弱北上仍为多地带来暴雨 内地机场今拟取消约100架次航班 

今年西北太平洋最强台风「巴威」在登陆浙江后，虽然已于昨日（12日）减弱为强热带风暴，但其携带的庞大水汽与「远距离暴雨」威力依然极其惊人，导致全国海陆空交通持续陷入大混乱！受「巴威」外围环流远距离输「送水汽」影响，除了华东及京津冀地区早前遭遇狂风暴雨外，未来两日风雨带将向北转移，为东北地区带来大范围大暴雨。受到恶劣天气威胁，今日（13日）内地各机场预计将再临时取消大约100架次航班，北京、上海及南京等一线城市机场均受到严重波及，大批旅客出行受阻。

台风「巴威」最新路径。 中国天气

五大机场取消航班量居前五

据「航旅纵横」大数据截至昨晚9时的最新统计，国内各航空公司已计划临时取消今日（13日）进出港航班约100架次。虽然随着台风强度减弱，多个受灾机场正逐步恢复运行，但受外围风雨影响，合肥新桥机场、南京禄口机场、北京首都机场、上海浦东机场及上海虹桥机场，今日的临时取消航班量依然位列内地前五名。在此之前，昨日全国内地各航司已因风灾累计取消了超过2,800架次进出港航班，上海两大机场更曾有近两成航班被迫取消。

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东北面临特大暴雨威胁

目前「巴威」仍在安徽境内停留，过去24小时的台风雨最强区域主要集中在安徽、江西及福建等地。中国气象部门重点提醒，随着水汽持续北抬，今日起辽宁大部、吉林中东部、山东及江苏等地将迎来暴雨，其中辽宁东北部及吉林局地更可能爆发特大暴雨。由于「巴威」极端降雨能力并未减弱，多个省市恐面临中小河流洪水及城镇积涝等次生灾害，当局呼吁市民及旅客密切留意航班动态，严加戒备。