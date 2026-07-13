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中国观察：7．23诞首位中国籍菲尔兹奖得主？

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更新时间：08:50 2026-07-13 HKT
发布时间：08:50 2026-07-13 HKT

美国时间本月23日，四年一度的国际数学家大会将在费城举行，揭晓菲尔兹奖归属。今年，一个名字几乎占据了所有预测榜单的榜首——中国女数学家王虹。这位35岁广西桂林姑娘，在桂林中学、北京大学毕业，能否成为首位中国籍菲尔兹奖得主，备受关注。

菲尔兹奖被誉为数学界的诺贝尔奖，仅授予40岁以下的青年数学家，评选标准严苛，兼顾成果的突破性与学术影响力。自1936年创立以来，长期由欧美学者主导，华人身影虽有出现，却始终未有中国籍得主登顶。

1982年，丘成桐凭借证明卡拉比猜想、广义相对论正质量猜想等成果，成为首位华人菲尔兹奖得主。2006年，陶哲轩凭借在调和分析、数论等多领域的突破性研究获奖。但二人获奖时分别为美国籍及澳洲籍，这也让中国数学界始终留存一丝遗憾。巧合的是，两人都有香港背景，丘成桐在香港长大，其后留学美国；陶哲轩则是香港移民后代。

话说回来，王虹今年夺奖的机会有多大？2025年，她攻克困扰学界半世纪的三维挂谷猜想，接连斩获克雷研究奖、塞勒姆奖等多项国际奖项。她现为法国高等科学研究所终身教授，该研究所此前13位数学终身教授中，有8人拿到菲尔兹奖。丘成桐盛赞王虹是年轻一代最伟大最重要的中国学者。预测市场Polymarket之类的网站给王虹开出的夺奖概率一度高达80%以上。

除了王虹「叫胡」外，另一位中国数学家也有机会。邓煜1989年生于深圳，2007年保送北大数学系，2009年转入美国麻省理工学院，2015年获普林斯顿大学博士学位，现为芝加哥大学教授，近年以第一作者身份破解狭义希尔伯特第六问题，填补学界多年空白。邓煜同样获奖无数，但今年他如果未能得奖，4年后就会超龄，无缘角逐。而王虹今年35岁，4年后仍够资格参与评选。

纪晓华 

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