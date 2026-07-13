新冠病毒︱6月全国7.9万宗确诊 重症病例130宗死亡个案1宗

2020年，新冠疫情全球大爆发，夺去无数人宝贵生命。惟新冠病毒并无完全消失，仍然对社会造成威胁。7月8日，中国疾控中心官网发布《全国新型冠状病毒感染疫情情况（2026年6月）》。



数据显示，2026年6月1日—30日，全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7.9万宗，其中重症病例130宗、死亡病例1宗（基础疾病合并新冠病毒感染死亡），报告病例数总体呈上升趋势。



本土病例病毒变异监测情况显示，6月1日—30日，全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团共报送3741宗本土病例新冠病毒基因组有效序列，均为奥密克戎变异株。



此外，根据7月9日发布的《全国急性呼吸道传染病哨点监测情况（2026年第27周）》，新冠病毒的检测阳性率，在哨点医院门急诊流感样病例呼吸道样本中排名第二，前三位分别是流感病毒（11.6%）、新型冠状病毒（9.6%）、肠道病毒（9.1%）。



报告显示，2026年第27周（2026年6月29日—7月5日），全国哨点医院报告的流感样病例数，占门急诊就诊总数的比例（流感样病例百分比）为4.3%。

在住院严重急性呼吸道感染病例呼吸道样本中，检测阳性率前三位病原体为鼻病毒（7.1%）、人偏肺病毒（5.4%）、流感病毒（4.5%）。