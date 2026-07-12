Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台风巴威袭浙江︱孔乙己像被五花大绑 Q版鲁迅油伞遭没收︱有片

即时中国
更新时间：22:33 2026-07-12 HKT
发布时间：22:33 2026-07-12 HKT

今年第9号台风「巴威」今日（12日）凌晨在浙江登陆后，已减弱为强热带风暴并向北移动，将持续为浙江、江西、安徽、江苏、山东甚至东北地区带来暴雨。「巴威」在浙江台州登陆前，江浙沿海多地商场、景区为防止安全事故绞尽脑汁应对，被绳索牢牢捆住的孔乙己雕像、被迫「关禁闭」的巨型小狗绿雕……一系列防台风操作意外走红网络。

相关新闻：「巴威」吹袭冲绳 2.7万户停电

被捆绑的孔乙己雕像。网路图
被捆绑的孔乙己雕像。网路图
上海「潦草小狗」外面搭了保护支架。网路图
上海「潦草小狗」外面搭了保护支架。网路图
因应强风吹袭，鲁迅雕像的伞面收了起来（左），雕像原貌（右）。 网路图
因应强风吹袭，鲁迅雕像的伞面收了起来（左），雕像原貌（右）。 网路图
无锡万象城外大型玩偶雕塑被绳子固定起来。网路图
无锡万象城外大型玩偶雕塑被绳子固定起来。网路图

在浙江绍兴鲁迅故里景区，被绿色粗麻绳五花大绑的孔乙己雕像一度登上热搜。一旁的鲁迅Q版雕像也未能幸免，手撑的油纸伞伞面被连夜「没收」，只留下光秃秃的伞柄。景区工作人员称，由于台风威力较大，景区提前加固多个易被风吹动的雕塑。附近咸亨酒店表示，昨日由于雨停风小，孔乙己雕塑绳索已拆除。

上海静安苏河湾万象天地的新晋地标——一只高达5.2米、被称作「潦草小狗」的巨型绿雕，上周末亦被加装防护架，远远看去仿佛被装进大铁笼。相关工作人员称，防护架在台风天气结束后会拆除。无锡万象城商场外多个大型潮玩雕塑，同样被专业绳索捆绑，工作人员昨称，「主要是怕雕塑被吹倒砸到人。」

「巴威」昨晚在浙江台州登陆后，今日（12日）零时再在温州沿海二次登陆。上海、杭州、南京、宁波等多地机场超过1000架次航班取消。

最Hit
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
《爱回家之开心速递》正式收厂  林淑敏许家杰食廿蚊饭饯行  张景淳樊亦敏不舍领最后一舞
影视圈
10小时前
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
港妈地铁丧闹升中派位差 高EQ阿女「一举动」惹全网心痛激赞｜Juicy叮
时事热话
10小时前
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
长者业主楼换楼计划2026｜9月起接受申请！自置居屋、公屋住满10年 免补地价换楼套现退休金
生活百科
9小时前
佐敦茶记阿叔落胡椒粉出事 邻座大打乞嗤狂喷通粉 两搭枱主角「做一事」显惊人素养｜Juicy叮
佐敦茶记阿叔落胡椒粉出事 邻座大打乞嗤狂喷通粉 两搭枱主角「做一事」显惊人素养｜Juicy叮
时事热话
7小时前
尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！稻香/凯荟/煌府齐推$7点心掀「劈价战」
尖沙咀 The ONE商场酒楼互卷！稻香/凯荟/煌府齐推$7点心掀「劈价战」
饮食
13小时前
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
末代贼王季炳雄近况曝光 昔日头号通缉犯出狱6年隐居加拿大？ 友人疑戴电子脚镣惹热议
影视圈
13小时前
新皇岗口岸联检大楼的内部设施已处「收尾」阶段。
新皇岗口岸｜内部面貌曝光工程临近「收尾」 过关大堂光猛似机场︱多图
即时中国
7小时前
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
2026-07-11 11:18 HKT
陈凯琳与郑嘉颖7岁大仔变俊美少年 郑承悦完美复制父母神颜 劲识讲嘢冧晕妈妈
陈凯琳与郑嘉颖7岁大仔变俊美少年 郑承悦完美复制父母神颜 劲识讲嘢冧晕妈妈
影视圈
3小时前
世界杯2026｜法国西班牙英格兰阿根廷会师4强 一文睇清4强对碰开赛时间及电视直播
足球世界
11小时前