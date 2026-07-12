台风巴威袭浙江︱孔乙己像被五花大绑 Q版鲁迅油伞遭没收︱有片

今年第9号台风「巴威」今日（12日）凌晨在浙江登陆后，已减弱为强热带风暴并向北移动，将持续为浙江、江西、安徽、江苏、山东甚至东北地区带来暴雨。「巴威」在浙江台州登陆前，江浙沿海多地商场、景区为防止安全事故绞尽脑汁应对，被绳索牢牢捆住的孔乙己雕像、被迫「关禁闭」的巨型小狗绿雕……一系列防台风操作意外走红网络。

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被捆绑的孔乙己雕像。网路图

上海「潦草小狗」外面搭了保护支架。网路图

因应强风吹袭，鲁迅雕像的伞面收了起来（左），雕像原貌（右）。 网路图

无锡万象城外大型玩偶雕塑被绳子固定起来。网路图

在浙江绍兴鲁迅故里景区，被绿色粗麻绳五花大绑的孔乙己雕像一度登上热搜。一旁的鲁迅Q版雕像也未能幸免，手撑的油纸伞伞面被连夜「没收」，只留下光秃秃的伞柄。景区工作人员称，由于台风威力较大，景区提前加固多个易被风吹动的雕塑。附近咸亨酒店表示，昨日由于雨停风小，孔乙己雕塑绳索已拆除。

上海静安苏河湾万象天地的新晋地标——一只高达5.2米、被称作「潦草小狗」的巨型绿雕，上周末亦被加装防护架，远远看去仿佛被装进大铁笼。相关工作人员称，防护架在台风天气结束后会拆除。无锡万象城商场外多个大型潮玩雕塑，同样被专业绳索捆绑，工作人员昨称，「主要是怕雕塑被吹倒砸到人。」

「巴威」昨晚在浙江台州登陆后，今日（12日）零时再在温州沿海二次登陆。上海、杭州、南京、宁波等多地机场超过1000架次航班取消。