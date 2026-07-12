25岁壮男阴茎遭割断 医生忆惊吓一幕：当时仅少量皮肤连著

上月，浙江一名25岁男子经历一次「惊心动魄」的意外，阴茎意外被利器割伤，子孙根几近完全分离，幸得当地医生花了6小时，才成功将阴茎接驳，免成为「太监」。

据内地《新闻晨报》报道，25岁小张当日受伤后，下体血肉模糊，鲜血浸透裤管。120救护车医护人员将小张送到浙江大学医学院附属第四医院（简称「浙大四院」）。

医护团队花了6小时，成功为小张完成接驳阴茎手。《新闻晨报》

右侧阴茎海绵体完全断裂

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泌尿外科副主任黄光毅行清创探查，发现情况远比表面看到的更严峻。当小张的右侧阴茎海绵体完全断裂，动脉断了；左侧海绵体断了一半；阴茎背动脉、背深静脉、背神经全部断裂。整个阴茎超过三分之二的组织已经离断，仅靠少量皮肤勉强连接。唯一的好消息是尿道没有完全损伤。



医院泌尿外科即时联同显微外科、血管外科多学科团队紧急会诊，麻醉科、手术室火速准备手术。在距离组织离断4个小时后，当日下午4时54分，手术正式开始。



浙大四院显微外科主任曹明宇表示，阴茎内的血管和神经直径仅约1毫米，要在渗血不断的创口中寻找断端、重新对齐、吻合缝合，操作精度堪比在方寸之间完成最精密的修复。缝合线比头发丝还细，必须借助显微镜放大十几倍才能进行。「一旦血管吻合不佳，阴茎可能坏死，神经若吻合不佳，将永久丧失感觉与勃起功能。」

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术后三天正常勃起

经过近6小时，手术终于完成。术后第三天，小张出现了正常的生理性勃起。这意味著神经和血管已经完全「活」了。

手术两周后，小张终于出院。医护团队到病房巡查。泌尿外科副主任黄光毅查看伤口，确认虽然包皮还有点水肿，但正常。尿管10天后门诊拔，每天可以洗澡。勃起功能亦恢复得不错，但性生活至少再等两个月，要让伤口愈合牢固。



小张母亲听后终放下心头大石表示：「这次如果不是你们，我儿子一生就毁了。」