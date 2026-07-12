福田口岸︱妇人北上过关被截 行李箧惊揭藏近34公斤鱼翅︱有片

即使各国环保组织不断教育公众，鱼翅在中国人社会仍是深受欢迎。海关总署微信公众号「海关发布」通报，近日，皇岗海关查获一名出境旅客携带濒危大青鲨鱼翅33.8公斤。

通报指，当日，海关关员在福田口岸对出境旅客及其行李物品进行监管时，发现一名女性旅客经过海关监管区域未主动申报，且其随身携带的行李物品机检图像异常，随即对其进行拦截检查。

经进一步检查，海关关员在该旅客的行李箱和背包内分别查获冷冻鱼翅制品13盒、2盒。后经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，上述鱼翅均为大青鲨制品，共计重33.8公斤。大青鲨属于真鲨科，为《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）附录Ⅱ中列明的物种。

根据内地相关规定，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止贸易、携带、邮寄濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将追究刑事责任。