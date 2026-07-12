加州华女伪造假邮票寄逾3千万包裹 遭判囚两年半罚款$12.3亿

居住在美国南加州核桃市（Walnut）、现年53岁的华裔女子陈丽娟（音译：Chen lijuan ，Angela），因伙同他人伪造邮票，诈骗美国邮政总局（USPS）逾1.5亿美元，于今年7月9日被联邦法院正式判处有期徒刑两年六个月，同时没收大量财产。

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同党回中国后继续犯罪

陈丽娟与同案同伙胡传华（音译：Hu Chuan hua）原在加州工业市经营物流公司，专为中国跨境电商提供美国邮政转运服务。为了逃避邮资，胡传华开始大量复制原本需付费订阅才能列印的「NetStamps」合法邮票。2019年11月，得知被执法部门调查后，胡传华随即潜逃中国。

在逃回内地后，胡传华非但没有收手，反而研发出伪造邮政的电脑程式；陈丽娟则留在美国总部管理仓库接应。在2020年1月至2023年5月短短三年间，两人分工合作，疯狂寄出超过3400万个贴有假邮票的包裹，导致美国邮政损失高达1.5亿美元。

直到2023年5月，执法部门正式采取行动将陈丽娟逮捕，她随即被联邦拘留。在被扣押近两年后，陈丽娟于2025年4月正式签署认罪协议，承认串谋诈骗美国政府及使用伪造邮票罪。

被没收12间房屋

直至今年7月9日，法官作出最终宣判，陈丽娟除被判监两年半外，还被勒令赔偿高达1.58亿美元。根据认罪协议，法院更强势没收其名下的12间房屋、4张大额存款单及6份保险单的权益。

NetStamps 是美国邮政署（USPS）批准、由 Stamps.com 发行的随选列印邮票。用户可搭配专用标签纸与 Stamps.com 订阅方案，在家或办公室列印合法的美国邮票，无需亲自前往邮局。