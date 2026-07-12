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珍稀文物︱山西村民挖含笑佛首 专家鉴定：1400年前石造像

即时中国
更新时间：17:35 2026-07-12 HKT
发布时间：17:35 2026-07-12 HKT

近日，山西省汾阳市三泉镇东赵村一名村民在养猪场周边耕田时，意外发现一件石雕佛首，随即上报村委会并无偿上交至汾阳市博物馆。经鉴定，该佛首为北齐时期石造像，与馆藏一尊缺失佛首的佛立像特征吻合。

据内媒报道，7月11日，汾阳市博物馆邀请山西省石刻领域文物专家，对石雕佛首进行现场鉴定。该佛首为砂岩质，高37.5厘米，宽24厘米，厚25.5厘米。专家组认为，其磨光肉髻、丰额广颐、嘴角含笑、线条简练，具备北齐石造像典型特征，是研究汾阳地区佛教发展演变的珍贵实物。

佛首与馆藏佛立像大致吻合

专家组将该佛首与馆藏佛立像从石材质地、自然风化痕迹、断裂断面形态等方面进行对比，时代特征、茬口形状大致吻合。馆藏缺失佛首的佛立像同样出土于三泉镇东赵村，目前陈列于馆内《石语千秋——汾阳珍贵石刻文物专题展》。专家建议借助三维扫描、显微观察、成分分析等科技手段进一步研究二者是否原为同一尊造像分体构件。

山西村民耕田挖出佛首。极目新闻
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馆藏缺失佛首的佛立像。极目新闻
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佛首及馆藏缺失佛首的佛立像合拼。极目新闻
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相关新闻：海南26年前被盗佛像 疑现观复博物馆

汾阳市博物馆相关工作人员表示，目前该石刻佛首已按文物保管规范入库，并依法依规展开文物三维扫描、信息登记、建档备案等工作，后续将统筹推进文物修复及展陈利用。

汾阳市博物馆计划于7月18日上午9点30分在馆内举办文物捐赠仪式，并将对主动上交文物的热心村民予以公开表彰。

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