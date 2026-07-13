重庆「落地签」︱谢霆锋等明星捧场 电单车约拍爆红最平¥198︱有片

重庆近月在网络人气急升，在「落地签」加持下，不仅谢霆锋、张馨予、沈月等艺人也跟风坐上电单车，在重庆各景点风驰电掣摆Post打卡出片，各大品牌也来凑热闹借话题宣传，连外国人也为这种最平¥198有交易的旅游新体验疯狂。

8D魔幻景观得天独厚

重庆「落地签」是指游客坐在电单车后座，以Cyberpunk风的两江四岸夜景衬托下，张开双臂进行拍照或录影。

这种打卡新风气，最早源于2023年在洪崖洞的「摩的」师傅随手拍的短片，将重庆陡坡、急弯、立交桥、霓虹灯等特色街景，呈现出8D魔幻景观。直至今年5月，内地艺人郑恺跟风后，才在网络爆红，被网民升格为「不拍等于非法入庆」，重庆「落地签」自此成为社交平台密码。

谢霆锋、张馨予等明星纷纷跟风拍重庆「落地签」，蜜雪冰城、瑞幸、云南白药、冷酸灵等品牌也蹭热度加入，许多外国人也疯狂跟玩。

抖音播放量达11.6亿次

「落地签」的魔力，在抖音的相关话题短片播放量便达到11.6亿；小红书相关讨论高达4.3万次；就连海外TikTok上＃ChongqingVisaOnArrival已成独立标签。

「落地签」业者透露，目前接待的外国顾客占比已快赶上国内游客。蓝鲸新闻报道，要体验这种机车约拍游重庆的新方式，一般的费用由198元至598元不等。4000元的「霸总追妻」剧情，则涉及熊抱、深拥等内容。由于太多人「申请签证」，要至少提前半天到1天预约。

游客疯狂涌入登上电单车约拍，当地官方也提供配合，划出安全拍摄区、严控时间并增派警力。影片里的警察不赶人，只引导车流；对超速、翘头炫技等红线行为则零容忍。