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新皇岗口岸｜内部面貌曝光工程临近「收尾」 过关大堂光猛似机场︱多图

即时中国
更新时间：15:32 2026-07-12 HKT
发布时间：15:32 2026-07-12 HKT

新皇岗口岸联检大楼工程正加速进行，有内媒走入内部，发现大批工人正在赶工「收尾」，这个预计每日客流量达20万人次的新口岸，在「合作查验，一次放行」的模式下，旅客通关时间可由30分钟压缩至5分钟，且未来或会引入「人脸+虹膜」等智能过关技术。

据深圳卫视报道，新皇岗联检大楼内部，天花板有巨型「簕杜鹃」，层层展开的花瓣，日光会由花瓣缝隙中洒下。规模及内部设计犹如机场出入境大堂般。

深圳市口岸办规划建设处一级主任科员田耕介绍，联检大楼有地下4层，地上5层。地下4层汇聚5条轨道线路实现换乘。大楼的1层查验入境车辆，3层查验出境车辆，4层5层是旅客出入境大厅。

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他指，大楼主要工程已完工，目前正赶著为内部工程「收尾」，及为通关设施测试。

新皇岗口岸会采用「一次排队、一次采集同步查验、一次放行」的通关模式，大厅自助通道则采用「三道门」一体化闸机设计，第一道闸机读取旅客证件，第二道闸机采集指纹、人脸等生物讯息，第三道闸机用于入境方实施异常人员精准管控。

大楼设有合作查验的旅客通道134条；人工查验通道68条；「五合一」车辆合作查验通道28条。预计整体通关时间，会由30分钟减至5分钟。

 

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