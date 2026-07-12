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唔惊回收水？︱郑州民众涌「入河排污口」玩水 当局：他们就是不听劝

即时中国
更新时间：18:15 2026-07-12 HKT
发布时间：18:15 2026-07-12 HKT

近日，河南郑州一处标有「入河排污口」的河段，近日成为市民戏水热点，大人与小孩在水中嬉戏玩耍。管理方强调，排放的是达标回收水，但不建议人体直接接触。尽管当局多次劝阻，但作用不大。

据内媒报道，在写有「入河排污口」的告示牌下方，河水看似清澈，岸边亦拉有警戒线，仍有人下水嬉戏。有网民认为「水质好才敢玩」，但亦有人提醒，回收水再清澈也是回收水，且私自下河存在溺水风险，不应跟风。

大人与小孩在水中嬉戏玩耍的画面。大风新闻
大人与小孩在水中嬉戏玩耍的画面。大风新闻
大人与小孩在水中嬉戏玩耍的画面。大风新闻
大人与小孩在水中嬉戏玩耍的画面。大风新闻
「入河排污口」的告示牌。大风新闻
「入河排污口」的告示牌。大风新闻

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十八里河街道办事处工作人员表示，出水来自南三环一家污水处理厂，水质经过检验符合排放标准，但水质达标并不代表适合人体直接接触，更无法消除下河的安全风险。属地社区会安排人员巡河劝阻，但实际效果不理想，「该做的警示、劝阻我们都在做，可有些人就是不听」。

这已不是该河段首次成为热点。2025年8月，当地媒体就曾报道类似情况，当时多部门呼吁不要下水，并在公园举办污水处理科普与防溺水宣传活动。郑州市水利局指出，回收水属非饮用水，常规用于冲厕、绿化灌溉、道路清扫等，不建议人体直接接触。

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