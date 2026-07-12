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CCTV变罪证︱湖南国企董事长被指端午狂收礼金 网民调侃：我来学学︱有片

即时中国
更新时间：15:25 2026-07-12 HKT
发布时间：15:25 2026-07-12 HKT

湖南常德近日发生一宗引发广泛关注的国企贪腐事件。7月12日，网络上疯传一段涉嫌为常德某国企董事长在办公室内，于端午节期间收受多人礼金的闭路电视影片。

影片所见，闭路电视拍下涉案董事长多次收不同人的金钱，但并未立即拒绝，有时甚至点算款项，有时亦有人一入房间，便将疑似礼金的款项放人文件中间，之后双方好像习惯了一切操作，继续交谈。有影片拍下一名女子，在董事长面前点算，枱面有一大叠现金。

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闭路电视记忆卡被偷走

官方迅速介入调查，目前涉事董事长已被免职并带走。 据了解，影片流出的原因极具戏剧性。

涉事国企董事长的弟弟透露，网络上流传的这段收礼影片，实际上是其哥哥自己办公室内的闭路电视所拍摄，但该闭路电视的记忆卡日前被人暗中拿走，随后影片被公开。

根据内地媒体《新京报》报道，常德市西湖管理区管委会已迅速获悉并介入此事。目前，涉事的国企董事长张某已被免去职务，并被有关部门带走接受进一步调查。

对此，有网示表示「这也算是新闻吗？」、「领导端午节都没休息」、「我来学学都是咋给大人物送礼的」。

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