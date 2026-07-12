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内蒙古16岁少年凌晨拍门取乐被杀 网民：熊孩子遇到狠人了

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更新时间：11:21 2026-07-12 HKT
发布时间：11:21 2026-07-12 HKT

内蒙古有16岁少年，凌晨时乱拍店舖门口取乐，遭店员追出刺穿肺死亡，疑犯近日被控故意伤人致死。悲剧引起网民热烈讨论父母的教育责任问题。

以故意伤害致死立案

「荔枝新闻」报道，内蒙古乌拉特前旗16岁少年张岩峰，5月在全旗中小学生田径运动会的4*100米接力赛夺冠后，与同学吃饭庆祝后，于5月24日凌晨近2时许，路过一巷子内，对仍然营业的店舖，拍门恶作剧。

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结果，张岩峰被其中一间店舖的人员追出，用刀刺中胸部，重伤送院。

张岩峰母亲史女士表示，案发日凌晨2：27左右接到电话通知，赶到逾百公里的抢救医院时，儿子因伤势过重，要转送其他医院救治，但因伤重，途中不治，遗言是「妈妈我好疼，想喝水」、

尸检报告显示，少年死因是「锐性外力作用于右胸部致右肺破裂大出血死亡」。

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史女士介绍，儿子出事前刚过完16周岁生日，还注册成为了一名国家田径运动员，是家中独子，平日跟随爷爷奶奶生活。出事当晚因运动会场地离家较远，儿子原计划留宿同学家中。

案发后，当地警方已以故意伤害致人死亡立案侦查。7月3日，案件已移交当地检察院。

不过，史女士认为，案件应是刑责更重的故意杀人罪。

这宗悲剧在网上引起广泛讨论，「正常人不会凌晨两点拍门玩的」、「凌晨去娱乐场所找茬去了」、「你不教育就只能社会教育的真实案例」、「教育过头了兄弟。抓著打一顿饱的可以」、「熊孩子遇到狠人了」、「16岁高中生凌晨2点去营业场所拍门玩闹？」、「虽然罪不至死，但是熊孩子确实欠揍」、「唉，我是一名乡镇老师...好言难劝该死鬼」。

 

 
 
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