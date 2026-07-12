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广东婆媳误当对方看管 1岁童坐学行车直滚3米楼梯︱有片

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更新时间：10:30 2026-07-12 HKT
发布时间：10:30 2026-07-12 HKT

广东日前发生幼童跌落楼梯惊险家居意外。阳江有仅仅1岁幼童，因阿妈去装饭，阿嫲讲电话，无人看管下坐著学行车从近3米高的楼梯直滚下去，所幸检查后并无大碍。

网民：我说话难听，不说了

广东阳江网民「逸辰」分享家中CCTV影片，显示刚满1岁的儿子，10日早上于家中在学行车上四围走。

当时，幼童的母亲入了厨房装饭，以为奶奶会照看孩子，帮手凑孙。岂料，嫲嫲当时正与家公通视像电话，没有紧盯孙仔，任他在家中学行。

由于家中大门并未关闭，幼童在无人看管下，自己走出家门，朝楼梯方向走去，最终，连人带学行车直接翻滚落有近3米高度差的楼梯，人也从学行车中翻出，躺在楼梯底。

幼童母亲及嫲嫲，闻得巨响及幼童哭声后，急急冲出，在楼梯下抱起正在大哭的幼童。

「逸辰」表示，孩子送医检查后，确认头部及身体并无受伤，「就一分钟没注意」便出意外，所以将影片分享出来，希望提醒所有家长，照看孩子必须专注。

网民纷纷留言，「孩子真的不能离开大人眼」、「世上还真有这么多粗心的家长，可怜的小孩」、「当妈真的看气了」、「家长心真大，最最最基本的安全意识也没有」、「真心不明白, 大人为什么一点危机意识也没有」、「我说话难听，不说了」。

 

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