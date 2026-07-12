Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国观察 ：「深产片」崛起 不单靠科技特效

即时中国
更新时间：08:56 2026-07-12 HKT
发布时间：08:56 2026-07-12 HKT

近年内地影视业陷入瓶颈，整体票房不佳，但个别深圳出品的电影却成功突围。从温情文艺到商业大片、动画IP再到主旋律悬疑剧，多部全程在深圳摄制的影片接连引起市场关注。

周星驰执导的暑期档电影《功夫女足》昨日公映，该片由深圳市宣传文化基金支持、深圳电影制片厂主投，全程在深圳坪山影棚、深圳体育中心、大鹏海滨取景，首日上映票房破两亿，创下过去3年暑期档喜剧片首日票房纪录。

《功夫女足》是周星驰继《少林足球》后，时隔20多年回归「功夫+体育励志」题材，讲述女足们征战「至尊无敌杯」的热血故事，好不好看等观众评价，但值得注意的是，全片包含逾1200个特效镜头，其动态捕捉和AI渲染技术，全程在深圳大型数码摄影棚制作。

近年「深产片」题材百花齐放，《给阿嬷的情书》以1400万小成本逆袭斩获近19亿票房，堪称现象级作品。该片超过7成投资来自深圳，导演蓝鸿春是一位潮籍深圳人，常以潮汕本土文化为背景，这是其「潮汕三部曲」的最后一部，获深圳官方资金一路扶持。此外，年初的主旋律谍战大片《惊蛰无声》也全程取材深圳都市地标；动画《熊出没．年年有熊》作为深圳原创IP，同样有不错票房。

深圳电影能一路走红，并非偶然。首先官方政策扶持，从剧本孵化、拍摄补贴到取景审批一站式服务，小成本新人导演也能拿到资金安心创作。其次，深圳的创科力量齐全，利用AI等为电影人打造天马行空的梦工场。再者深圳城市风貌得天独厚，高楼CBD、滨海沙滩、老城街巷、山林田园一应俱全，加上紧邻香港，大批影视人才互通合作，为深圳带来源源不绝的创作灵感。

过去，影视业多将深圳视作临时取景地，如今「深圳出品」正走向全国甚至世界，打造成中国影视的金漆招牌。

纪晓华 

 
 
最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
22小时前
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
16小时前
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
投资理财
15小时前
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
生活百科
12小时前
世界杯2026｜25岁南非国脚Jayden Adams惊传身亡。 路透社
世界杯2026｜25岁南非国脚积顿阿当斯惊传身亡
即时国际
12小时前
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
保健养生
16小时前
日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸 「猛料身份」曝光
日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸 「猛料身份」曝光
影视圈
15小时前
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
影视圈
13小时前
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
时事热话
17小时前
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强。路透社
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
足球世界
1小时前