中国观察 ：「深产片」崛起 不单靠科技特效

近年内地影视业陷入瓶颈，整体票房不佳，但个别深圳出品的电影却成功突围。从温情文艺到商业大片、动画IP再到主旋律悬疑剧，多部全程在深圳摄制的影片接连引起市场关注。

周星驰执导的暑期档电影《功夫女足》昨日公映，该片由深圳市宣传文化基金支持、深圳电影制片厂主投，全程在深圳坪山影棚、深圳体育中心、大鹏海滨取景，首日上映票房破两亿，创下过去3年暑期档喜剧片首日票房纪录。

《功夫女足》是周星驰继《少林足球》后，时隔20多年回归「功夫+体育励志」题材，讲述女足们征战「至尊无敌杯」的热血故事，好不好看等观众评价，但值得注意的是，全片包含逾1200个特效镜头，其动态捕捉和AI渲染技术，全程在深圳大型数码摄影棚制作。

近年「深产片」题材百花齐放，《给阿嬷的情书》以1400万小成本逆袭斩获近19亿票房，堪称现象级作品。该片超过7成投资来自深圳，导演蓝鸿春是一位潮籍深圳人，常以潮汕本土文化为背景，这是其「潮汕三部曲」的最后一部，获深圳官方资金一路扶持。此外，年初的主旋律谍战大片《惊蛰无声》也全程取材深圳都市地标；动画《熊出没．年年有熊》作为深圳原创IP，同样有不错票房。

深圳电影能一路走红，并非偶然。首先官方政策扶持，从剧本孵化、拍摄补贴到取景审批一站式服务，小成本新人导演也能拿到资金安心创作。其次，深圳的创科力量齐全，利用AI等为电影人打造天马行空的梦工场。再者深圳城市风貌得天独厚，高楼CBD、滨海沙滩、老城街巷、山林田园一应俱全，加上紧邻香港，大批影视人才互通合作，为深圳带来源源不绝的创作灵感。

过去，影视业多将深圳视作临时取景地，如今「深圳出品」正走向全国甚至世界，打造成中国影视的金漆招牌。

纪晓华