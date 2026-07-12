Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王光谦当选中国科协主席

即时中国
更新时间：09:20 2026-07-12 HKT
发布时间：09:20 2026-07-12 HKT

中国科协第十一届全国委员会第一次会议昨日在北京召开，全国政协副主席王光谦接替万钢，当选新一届中国科协主席。同日，中国工程院更新新一届工程院领导班子，原国资委主任张玉卓任党组书记、院长；参与抗击新冠疫情女少将陈薇等5人担任副院长。

64岁的王光谦拥有清华大学水利水电工程系博士学位，现为民盟中央常务副主席，2009年当选中国科学院院士，2023年任全国政协副主席。中国科协成立于1958年，定位为「党和政府联系科学技术工作者的桥梁」，负责开展学术交流、成果鉴定、科普知识等工作。

女少将陈薇任工程院副院长

中国工程院官网「院领导」栏目昨日更新显示，张玉卓已任党组书记、院长；张军、陈杰、李仲平、陈建峰、陈薇等任副院长。

其中陈薇是解放军军事科学院军事医学研究院生物工程研究所所长，长期从事新型疫苗和生物药物研究，2019年当选中国工程院院士，新冠疫情爆发期间作出突出贡献，2020年被授予「人民英雄」国家荣誉称号。

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
22小时前
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
周星驰最新电影《功夫女足》首日票房破亿口碑两极 「#难看」冲上微博热搜 网民叹难赞出口
影视圈
16小时前
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
Costco收银做40年变780万身家 拥3房连泳池豪宅 CFO：员工长期留任反降成本
投资理财
15小时前
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
$10搭「豪华渡轮」出海吹风！红磡隐世打卡点 网民大赞舒适好坐「极chill」 想搭要有1条件...?
生活百科
12小时前
世界杯2026｜25岁南非国脚Jayden Adams惊传身亡。 路透社
世界杯2026｜25岁南非国脚积顿阿当斯惊传身亡
即时国际
12小时前
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
吃甚么水果最好？医生首选这款「完美水果」高钾、高纤、护心血管 注意3类人士不宜食用
保健养生
16小时前
日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸 「猛料身份」曝光
日本前AV女优水川菫引退半年宣布结婚 无码公开老公正脸 「猛料身份」曝光
影视圈
15小时前
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
《东张西望》主持Patrick Sir可爱囝囝幼稚园毕业 老婆关宛珊晒家庭照 揭儿子曾喊住放学
影视圈
13小时前
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
时事热话
17小时前
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
世界杯2026｜比宁咸梅开二度 英格兰加时反胜挪威晋4强
足球世界
1小时前