王光谦当选中国科协主席

中国科协第十一届全国委员会第一次会议昨日在北京召开，全国政协副主席王光谦接替万钢，当选新一届中国科协主席。同日，中国工程院更新新一届工程院领导班子，原国资委主任张玉卓任党组书记、院长；参与抗击新冠疫情女少将陈薇等5人担任副院长。

64岁的王光谦拥有清华大学水利水电工程系博士学位，现为民盟中央常务副主席，2009年当选中国科学院院士，2023年任全国政协副主席。中国科协成立于1958年，定位为「党和政府联系科学技术工作者的桥梁」，负责开展学术交流、成果鉴定、科普知识等工作。

女少将陈薇任工程院副院长

中国工程院官网「院领导」栏目昨日更新显示，张玉卓已任党组书记、院长；张军、陈杰、李仲平、陈建峰、陈薇等任副院长。

其中陈薇是解放军军事科学院军事医学研究院生物工程研究所所长，长期从事新型疫苗和生物药物研究，2019年当选中国工程院院士，新冠疫情爆发期间作出突出贡献，2020年被授予「人民英雄」国家荣誉称号。