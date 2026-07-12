台风「巴威」︱横扫两岸台113人伤浙江掀15米巨浪 暴雨波及赣皖鄂京津冀

强台风「巴威」横扫两岸，昨日吹袭台湾东北部致113伤，今日凌晨在浙江温岭至瑞安一带登陆。温岭沿海掀起超过15米巨浪，浙东、闽东北出现特大暴雨。中央气象台发布今年首个暴雨红色预警、台风橙色预警，大陆百万民众提前转移。上海两大机场取消近两成航班，南京玄武湖、夫子庙景区画舫游船全部停运，上海乐高乐园今日闭园。市民提前囤货，叮咚买菜浙南区域交易额上涨50%。

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「巴威」今晨5时，已减弱为强热带风暴，中心最大风力11级，预计将以每小时20—25公里的速度向西北方向移动。由于其体型庞大，强降雨将波及江西、安徽、湖北、河南、京津冀等十余省区市。



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「巴威」暴风圈昨日触及台湾北部、东北部及东部陆地。截至昨午2时，全台87人受伤，暂无重大伤亡报告。伤者多因强风或路面湿滑导致骑乘电单车或单车时摔伤，或在进行防风准备时跌落、遭物品砸伤及割伤。全台撤离逾万人，其中花莲、台中市民居多。

全台撤离逾万人 花莲台中居多

大陆的中央气象台昨晚6时继续发布台风橙色预警，指「巴威」今日凌晨将在浙江温岭至瑞安一带沿海登陆，风力达12至13级，登陆后台风向西北转偏北方向移动，强度逐渐减弱。

「巴威」逼近，浙江温岭金沙滩掀起15米高巨浪，一波接一波冲向岸边礁石与防护堤坝，浪高与5层居民楼高平齐，部分大浪直接翻过堤岸，海水漫上沿岸步道。台州临海大批车主将汽车开到在建的高架桥上以避险。交警部门指，台风期间，以上车辆免于处罚。

昨日11时，浙江省防汛防台抗旱指挥部将防台风应急响应提升至Ⅰ级，将视情况采取停工、停课、停业、停运和封闭交通道路等措施。浙江全省累计转移群众171.6万人。

浙江市民提前囤货，防御台风。生鲜电商平台「叮咚买菜」数据显示，近两日浙南区域交易额已提前出现超50%上涨，其中蔬菜水果、新鲜方便菜、饮用水等民生品销量涨幅显著。

「巴威」威力蔓延至周围省份。昨日，上海浦东机场和虹桥机场取消进出港航班387架次，近两成进出港航班调减取消。国航、东航、南航、海航、厦航、川航、天航等多间航空公司宣布，将为合资格旅客免费改签或退票。

上海乐高乐园今临时闭园

上海乐高乐园亦宣布今日临时闭园，以保障游客及工作人员安全。江苏省内多个景区、场馆发布临时关闭通知，玄武湖、夫子庙景区的游船服务暂停。