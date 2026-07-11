内地新药研发火热 实验猴价格炒至20万元

内地创新药研发热潮持续，作为临床前核心实验动物的食蟹猴供应紧张「一猴难求」，内地传媒报道，单价逼近20万元（人民币，下同），甚至出现「囤猴抬价」乱象。

内地生物药企研发负责人张明对内地「第一财经」透露，现时不单实验猴价格高企，多间受托研究机构（CRO）今年实验猴档期近乎爆满，预订排期长达5至6个月。业内最新报价显示，优质食蟹猴单价已触20万元，价格直逼新冠疫情期间历史高位。

官方采购数据可见价格走势：2025年5月食蟹猴单价仅9.2万元，今年3月均价升至13.1万元，上月更升至17.8万元，一年间价格近乎翻倍。

食蟹猴因基因与人类相似度高、实验数据完备，是生物大分子药、细胞基因疗法等研发首选实验动物，恒河猴因饲养及数据积累不足，市场需求远不及食蟹猴。

行业需求爆发是价格上涨主因。2025年内地新药临床试验突破5000项，创历史新高；今年上半年药品出海授权金额达997亿美元，复杂生物药研发持续提速，这类药物临床前评估离不开非人灵长类动物。业内人士提及，市场抢购心态加剧囤货，个别研究机构亦有「囤猴抬价」行为，进一步加剧供需失衡。

业界估算内地每年实验猴需求约3万只，常年缺口达1万只。食蟹猴繁育周期漫长，母猴4岁才性成熟，由幼猴养至可做实验需6至7年。现时猴场多选择「有猴即卖」，不愿留种更新繁殖群，导致种猴群体老化、后续产能有下滑风险。专家指食蟹猴合理售价应维持5至10万元，高价反而损害长期繁育体系。

有业界人士建议重启食蟹猴进口纾缓压力，但专家孙强引述过往经历称，早年进口海外猴只曾引发结核病菌污染，不符合实验标准。