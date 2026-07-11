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婚礼瞓过龙︱山东新娘惊呼「忘记结婚」新郎零责怪 网友赞嫁对人比守时更重要

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更新时间：19:29 2026-07-11 HKT
发布时间：19:29 2026-07-11 HKT

山东枣庄近日发生一段温馨的婚礼插曲。新娘代女士因太过疲惫，在婚礼当天一觉睡到接近上午11点，醒来时惊见满屋亲友，才猛然想起当天是自己结婚的日子。最终，在双方家人与新郎的体谅包容下，婚礼顺利延后并圆满礼成。这段经历被分享至网络后，引发网民对当地「两天婚」习俗以及婚礼容错空间的热烈讨论。

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羡慕「被允许瞓过龙」的默契

山东新娘结婚当日忘记早起身。新浪热点
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据了解，代女士在婚礼前一晚因筹备工作过于疲惫，亦忘记设置手机闹钟，打点完一切便沉沉睡去。

直到次日，她被窗外的鞭炮和乐队声吵醒，起床时仍身穿睡衣，一打开房门却看到客厅已坐满了化妆师、伴娘以及双方亲友。她当场懵住，脱口而出一句：「我把结婚这事给忘了。」新娘姐姐透露，当时化妆师在客厅等了近4个小时，前来迎亲的大舅手里拿着的礼花筒也举了3个小时才顺利燃放。

不过，新郎得知新娘睡过头后并无半句责怪，反而笑出声，并贴心地与酒店沟通，将流程延后至下午2点。同时，新郎安抚自己父母说「她肯定是太紧张了没睡好」。婚礼摄影师见状也表现专业，扛著机器在屋内如实记录下这一逗趣过程。

代女士随后解释，当地枣庄、临沂一带的传统婚礼分为2天，首日为迎亲、布置与祭祖的预备日，次日才是正式拜堂与敬茶的正日。她睡过头的当天正是第一天的预备日，这种传统的双日结构本身具备时间冗余，因此亲友默认「头天不叫醒新娘」，好让她蓄足精力应对翌日的正礼。

代女士坦言自己当时「是真的忘了」，但对于亲友全程没有催促、给予充分包容感到非常不好意思。

事件在网上曝光后反应热烈。虽然少数声音批评「终身大事不应如此马虎」，且有网民质疑「为何没人叫醒」（实际伴娘团曾尝试掐脸、掀被子叫醒未果）。

但多数网民均认为「嫁对了人」比严格准时更重要，纷纷羡慕这种「被允许睡过头」的默契，并认为这个小插曲反而让婚礼变得更真实、更难忘。

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