Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闽汉把「帮忙充话费」当性暗示 夜闯女邻居家意图发生关系

即时中国
更新时间：17:28 2026-07-11 HKT
发布时间：17:28 2026-07-11 HKT

自作多情随时惹官非！福建男子李某因帮助同一屋苑的女租户张某充话费，误认为对方给他性暗示，于是凌晨闯入张某家中，意图发生性关系。近日，福建省武夷山市人民法院公布该案判决书，裁定李某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑1年半。

内地新黄河报道，2025年6月7日，女子张某因为租房，认识了同一个小区的业主李某。同年6月26日傍晚，张某因手机欠费，让路过的李某帮忙充值话费。

次日凌晨3时许，李某进入张某卧室并坐在床边，张某随即惊醒。李某遂使用随身携带的打火机伪装成刀具，并压制张某让其不要呼救，谎称是来抢劫。张某谎称自己有先天疾病，没有钱，让李某拿走自己的手机和冰箱内的食物，李某未拿走财物便逃离现场。

当日上午，李某被公安机关拘捕。李某的辩护律师称，根据李某供述，其帮助被害人充话费，误认为被害人对其有好感，想着凌晨去找这个女孩看是否被接受，发现女孩门没关更感觉是一种暗示。

检察院指控被告人李某犯非法侵入住宅罪，于今年3月向法院提起公诉。今年6月16日，武夷山市人民法院判决李某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑1年6个月。

最Hit
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
移英双职港妈决意带女儿返港 离英清屋倒数一个月 亲自揭开回流最大底气｜Juicy叮
时事热话
7小时前
世杯4强英格兰对挪威因极端天气，迈阿密预计有雷暴或需延迟开赛。美联社/路透社
世界杯2026｜世杯8强英格兰对挪威或延迟开赛 迈阿密极端天气预计有雷暴
足球世界
5小时前
世界杯未踢完已劲输$30万 月入万七保安赌波泥足深陷 走火入魔急求「呢样嘢」震惊网民｜Juicy叮
世界杯未踢完已劲输$30万 月入万七保安赌波泥足深陷 走火入魔急求「呢样嘢」震惊网民｜Juicy叮
时事热话
5小时前
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
粉岭「手机碰瓷党」出没 50路姐姐求帮忙疑暗藏「杀」机 港女踢爆骗徒套路｜Juicy叮
时事热话
2小时前
平绝全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐获千人赞好 $12炸两、$10炒面 网民：10年前价嚟㖞 
平绝全港? 深水埗街坊粥店 超平早餐获千人赞好 $12炸两、$10炒面 网民：10年前价嚟㖞 
饮食
8小时前
欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？
欧锦棠嘲「雪糕党」疑引出当事人 私讯要求阿棠删Po惹热议 网民：原来佢哋知丑？
影视圈
20小时前
$98叹火锅放题！连锁酒楼58折优惠 任食海鲜/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任饮
$98叹火锅放题！连锁酒楼58折优惠 任食海鲜/肥牛逾50款配料 啤酒汽水任饮
饮食
5小时前
周星驰新作功夫女足首日排片详达22.6万场，创中国影史暑期档纪录。
01:06
功夫女足｜周星驰新作首日排片达22.6万场 创中国影史暑期档纪录
即时中国
7小时前
疑似吕方车Cam骂战片爆新潮语 「向后BYE」一夜爆红 网民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
疑似吕方车Cam骂战片爆新潮语 「向后BYE」一夜爆红 网民洗版式爆笑：你今日bye咗未？
影视圈
4小时前
「EYT姊妹花」斑斑庆祝胞姊75岁生日 森森高颜值儿子罕曝光 神复制妈妈优秀基因
01:19
「EYT姊妹花」斑斑庆祝胞姊75岁生日 森森高颜值儿子罕曝光 神复制妈妈优秀基因
影视圈
3小时前