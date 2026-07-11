闽汉把「帮忙充话费」当性暗示 夜闯女邻居家意图发生关系

自作多情随时惹官非！福建男子李某因帮助同一屋苑的女租户张某充话费，误认为对方给他性暗示，于是凌晨闯入张某家中，意图发生性关系。近日，福建省武夷山市人民法院公布该案判决书，裁定李某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑1年半。

内地新黄河报道，2025年6月7日，女子张某因为租房，认识了同一个小区的业主李某。同年6月26日傍晚，张某因手机欠费，让路过的李某帮忙充值话费。

次日凌晨3时许，李某进入张某卧室并坐在床边，张某随即惊醒。李某遂使用随身携带的打火机伪装成刀具，并压制张某让其不要呼救，谎称是来抢劫。张某谎称自己有先天疾病，没有钱，让李某拿走自己的手机和冰箱内的食物，李某未拿走财物便逃离现场。

当日上午，李某被公安机关拘捕。李某的辩护律师称，根据李某供述，其帮助被害人充话费，误认为被害人对其有好感，想着凌晨去找这个女孩看是否被接受，发现女孩门没关更感觉是一种暗示。

检察院指控被告人李某犯非法侵入住宅罪，于今年3月向法院提起公诉。今年6月16日，武夷山市人民法院判决李某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑1年6个月。