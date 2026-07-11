北大复旦联合调查：00后性活跃度低于80后 年轻中产性生活最「冷感」

北京大学与复旦大学联合发起的「中国私生活质量调查」（CPLS）近日公布2025年第二轮调查数据，结果显示年轻一代的性生活活跃度不升反降。在有固定伴侣的前提下，「00后」的性活跃度低于「80后」及「90初」，打破了「越年轻越活跃」的传统印象。

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年轻世代娱乐选择多

调查显示，有伴侣的25岁以下年轻人，约13%的男性和17%的女性在过去一年处于无性生活状态，比例高于较年长世代。学者分析，这并非单纯的观念保守，而是注意力与精力被重新分配的结果——短视频、网游等娱乐以极低成本提供即时快感，挤压了需要时间与精力经营的亲密关系。

与此同时，中年群体的「无性婚姻」现象更为普遍。45岁以上有伴侣的女性中，近半数每月性生活不足一次甚至全年为零；36至45岁的中青年夫妻，约五分之一处于无性婚姻状态，比例较2020年进一步上升。

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嘴上说不身体很诚实

调查亦揭示观念与行为的严重割裂。过去十年结婚的人，超过90%有婚前性行为，但「00后」对「赞同婚前性行为」的平均评分仅约3分（满分5分），意味著实际行为远比观念开放。学者将此形容为「观念的滞后性」——社会变化太快，但性教育与传统观念未能同步更新。

调查发现，性生活频率与社会经济地位的关系在年轻世代中出现逆转。80后男性中，初中学历者每周有3至6次性生活的比例（31.4%），远高于研究生学历者（10.4%）；90后及00初的研究生以上学历男性，超过半数每月性生活少于一次。

学者指出，高强度工作与生活压力，正严重剥夺新兴中产阶级的亲密关系空间。