流量密码｜湖北景区「胖人鱼」人气爆棚 自信演出获游客争相合影

湖北一景区近日因一位体型圆润的「胖人鱼」表演者而人气急升。这位颠覆传统美人鱼形象的男性扮演者，凭借自信搞鬼的演出吸引大批游客围观，更有数十人上前要求合影留念。

颠覆传统自信演出成焦点

据极目新闻报道，这股「胖人鱼」热潮其实早于山东济南、重庆及无锡等地掀起。表演者体重超过200斤，身穿花哨鱼尾，以灵动搞怪的姿态进行水下表演，其圆润肚腩随节奏抖动的画面在社交平台广泛流传，被网友戏称为「胖猪鲤」。

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据了解，这条「胖人鱼」的创作灵感来自济南趵突泉内被网友暱称为「猪鲤」的圆滚滚锦鲤。扮演者本身是水族馆的饲养员，因一次为宋代美学主题秀设计的「开胃菜」表演意外爆红，随后便成了全职的「胖人鱼」演员。

走红反映Z世代审美多元

与传统表演追求唯美不同，「胖人鱼」以「专业+搞笑」的混搭模式，颠覆了对美人鱼的传统想像。有评论指出，其走红反映了Z世代对单一审美标准的反叛，也契合了当代年轻人追求「解压」的精神需求。表演者王新瑞曾向媒体表示，一开始也担心「献丑」，但看到观众的笑脸和大量正面反馈，认为自己的表演很有价值。

目前，「胖人鱼」已成为多个景区的「流量密码」，成功带动当地海洋馆的客流与线上关注度。

