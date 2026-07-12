珍惜生命｜童年遭性侵致躁郁 广东女轻生丈夫殉情 愧疚外母投身性教育望「赎罪」

广东潮汕一名26岁女子因童年遭亲戚性侵而罹患躁郁症，多年后报案未果，选举服药轻生，其丈夫亦于数月后，留下遗书追随亡妻自杀。接连痛失两名至亲的母亲，近日决心直面悲剧，纵然面对部份网民人身攻击，仍坚持走入社区及网上直播推动防性侵教育，形容此举是为了「赎罪」。

14岁已患重度抑郁症

广东潮汕女孩黄汶雯（1998年4月5日出生）在母亲吴梅眼中，小学时曾是个成绩优异的乖孩子。然而，平静的背后却暗藏梦魇。14岁那年，黄汶雯在深圳一家医院被诊断出患有重度抑郁症；2018年，其诊断更转为「双相情感障碍」（躁郁症）。此后多年，她多次企图轻生，每一次都在鬼门关前被抢救回来。

直到2022年的一个深夜，濒临崩溃的黄汶雯终于向母亲坦白了一段尘封多年的惨痛经历：原来她早在七、八岁时，曾遭家里一名化名「张立」的男性亲戚性侵，自此留下了无法磨灭的心理创伤。然而，母亲得知后因「认知不到位」，未有即时选择报案，而是尝试自己开导女儿。

后来经人介绍，黄汶雯结识了比她年长七岁的谢家振，两人于2024年2月24日共结连理。家人本以为婚姻能暂时拔掉她心底的刺，让她淡忘过去。

岂料同年6月，黄汶雯在亲密关系中出现创伤后应激反应（PTSD），当年受性侵的场景不断在脑海浮现，她更因自觉「配不上人家」而陷入极度痛苦。母亲当时只能心痛安慰：「孩子，这不是你的错。」

被反指「敲诈勒索」

女婿谢家振得知妻子的童年惨剧后，毅然决定报警求助，无奈最终因证据不足等原因未能成功立案。雪上加霜的是，涉嫌施暴的张立一家非但坚决否认指控，反指责黄家「敲诈勒索」。

张立声称，吴梅此前欠下巨债并与家人断绝关系，「我们是看她可怜才接济她们，没想到被反咬一口。」两家关系彻底破裂。

黄汶雯曾告诉母亲：「如果能立案，这个阴影我这辈子都忘不掉，但至少心里那根刺能被拔掉。」怎料报案未果成了压垮她的最后一根稻草。2024年12月11日，病情急剧恶化的黄汶雯，选择服下过量安眠类药物，结束了自己年仅26岁的生命。

「你为什么不保护我？」

在母女两人的聊天记录中，黄汶雯多次自述小学时被亲戚性侵及猥亵的细节，更曾痛心反问母亲：「我那时候那么小，你为什么不保护我？」对此，吴梅不知如何回应，唯有痛悔自己当初的愚昧。

女儿去世后，吴梅曾劝女婿谢家振：「希望你能早日走出来，找到一个相爱的对象结婚。」谢家振当时默不作声，此后却风雨不改，每周坚持到岳母家吃饭。直至2025年4月11日，吴梅因前往广州办事，当晚没有叫谢家振前来。未料当晚，谢家振在网上留下遗书后，追随亡妻自杀身亡。

女婿留下绝笔。潇湘晨报

女婿留下绝笔。潇湘晨报

面对接连痛失两名至亲的打击，吴梅如今选择直面悲剧：「事情已经发生了，我现在只能做点事情来赎罪。」她开始自学儿童防性侵课程，走进社区学校，用女儿的惨痛案例作性教育，并在直播间里不断重复一句话：「我是一个失职的母亲。」

虽然有部份网民因她当年未能及时报案而对她进行人身攻击，但吴梅依然坚守发声的决定。她坚定表示：「哪怕天天被人骂，我也要把我家两条人命的教训说给所有家长听，不能再有孩子走我女儿的老路。」

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