功夫女足｜周星驰新作首日排片达22.6万场 创中国影史暑期档纪录

阔别大银幕多时，由「星爷」周星驰亲自执导及编剧的喜剧巨制《功夫女足》今日（11日）正式在内地公映。这部延续《少林足球》风格的新作，未上映已掀起全城热话。据内地猫眼专业版数据显示，《功夫女足》首日排片场次高达22.6万场，强势刷新中国影史暑期档首日场次纪录，足见「星爷」无可比拟的强大票房号召力。

《功夫女足》由周星驰亲自编剧及执导，被视为2001年经典《少林足球》的精神续作。电影讲述女子足球队「峨眉队」从不被看好到逆袭夺冠的热血故事。主演阵容包括张小斐、迪丽热巴及张艺兴，刘嘉玲与日本演员佐藤健亦将特别客串。

票房预测势破十亿

在近乎「零宣发」的情况下，该片仅凭「星爷」招牌已引爆市场。截至上映前，总预售票房已突破9,500万元人民币，首日预售亦超过8,100万元。业界预测，《功夫女足》首日票房有望达1.9亿至2.02亿元，最终总票房或突破10亿人民币。

制作规模超越前作

据悉，影片制作成本高达3.8亿元人民币，为周星驰导演生涯最大规模制作。为追求真实感，剧组邀得前中国女足国脚赵丽娜等担任技术顾问及参演。此外，著名歌手周杰伦将参与演唱主题曲，进一步提升电影话题度。

迪丽热巴为演前锋增磅8公斤

片中饰演主力前锋的内地人气女星迪丽热巴，为完美演绎角色付出了极大心血。据剧组透露，她主动增磅8公斤，并在专业前女足国脚的指导下，完成了长达三个月的足球封闭式特训。她从零开始苦练颠球、盘带、对抗及射门等基本功，片中所有高难度动作均拒绝替身，亲自披挂上阵。

在日前释出的长预告中，张小斐与迪丽热巴一开局便上演爆笑「单挑」戏码，张艺兴则从中劝架，经典的周氏无厘头「名场面」不断。星爷早前曾表示，为确保电影质素，后期制作一直处于赶工状态，如今终能如愿于今日强势开画，誓要在今个暑期档再创票房神话。